Executivo da Netflix diz que a empresa aprendeu muito sobre transmissão ao vivo após ‘grande balanço’ com Jake Paul x Mike Tyson

Jake Paul x Mike Tyson atraiu mais de 100 milhões de espectadores no total para assistir à luta de boxe entre um influenciador social contra um grande peso pesado de todos os tempos, mas o evento teve distrações graças a uma infinidade de problemas de streaming na Netflix.

Com uma plataforma que possui mais de 282 milhões de assinantes em todo o mundo, a Netflix só se interessou pela programação de eventos ao vivo ao longo dos anos, mas esse negócio aumenta enormemente a partir de dezembro, com dois jogos da NFL no dia de Natal, seguidos pela estreia do carro-chefe da WWE. mostrar Monday Night Raw em janeiro. Embora tenha havido muitas reclamações sobre streams congelarem, morrerem ou simplesmente se tornarem inacessíveis durante a luta, a diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, diz que a experiência foi uma dor crescente necessária à medida que a empresa avançava cada vez mais para a transmissão ao vivo.

“Esperávamos um grande número, com certeza”, disse Bajaria durante um evento para a imprensa na quarta-feira. “Foi um número grande. Mas, novamente, você não sabe e não pode aprender essas coisas até que as faça, então dê um grande golpe. Nossas equipes e nossos engenheiros são incríveis, agiram muito rapidamente e o estabilizaram, e muitos dos membros o colocaram de volta em funcionamento muito rapidamente.

“Mas aprendemos com essas coisas. E obviamente todos nós fizemos muitas coisas para aprender e nos preparar para a NFL e Beyoncé no intervalo e por isso estamos totalmente prontos e entusiasmados para a WWE.”

A WWE assinou um grande acordo de 10 anos no valor de US$ 5 bilhões para transferir o Raw da USA Network para a Netflix, já que a empresa que divide espaço com o UFC sob a TKO Group Holdings continua a adotar plataformas de streaming para grandes shows e eventos.

Há alguns anos, a WWE mudou o foco do pay-per-view para o que agora chamam de “eventos premium ao vivo” que atualmente são transmitidos na rede Peacock exclusivamente com os fãs obrigados a ter uma assinatura desse serviço, mas sem pagar nenhum outro custo para assisti-los. mostra.

Agora a WWE está apostando na Netflix, fornecendo à empresa uma plataforma ainda maior a partir de janeiro e esse relacionamento pode servir como um prenúncio para o próximo acordo de direitos de transmissão do UFC, com negociações começando em 2025.

Mas questões sobre a estabilidade do streaming na Netflix deixaram muitos fãs preocupados com futuras transmissões ao vivo, mas a Netflix parece pronta para atender a chamada após alguns contratempos inesperados.

“Sempre que fazemos eventos ao vivo, queremos que tudo corra bem para cada um dos nossos membros”, disse Bajaria. “Isso é muito importante – além disso, para colocar em perspectiva, foram 65 milhões de transmissões simultâneas, certo? Foi uma noite de muito sucesso. Muitas pessoas [watched]a escala era muito grande, o que é ótimo. Há muito interesse nisso.”

A partir de agora, o acordo do UFC com a ESPN vai até o final de 2025, então não há como dizer se a Netflix poderia se tornar um participante do acordo de direitos de transmissão, mas as negociações devem começar no início do próximo ano.

Embora problemas de streaming atormentassem o card Paul vs. Tyson, o diretor de conteúdo da WWE, Paul “Triple H” Levesque, admitiu que, para mais de 60 milhões de telespectadores, a equipe de luta livre profissional não reclamará de alguns obstáculos no caminho.

“Direi apenas que se ele piscar algumas vezes e fizermos 60 milhões, estou bem com isso”, disse Levesque rindo.