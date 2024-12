FAA investiga desastre de drone FL que feriu menino de 7 anos

Vídeos do evento de fim de semana capturaram os drones zumbindo no céu na noite de sábado, antes de vários começarem a colidir e cair em direção aos espectadores abaixo, incluindo o menino que acabou tendo que ser hospitalizado.

A mãe do menino de 7 anos disse aos meios de comunicação locais de Orlando que seu filho, Alexandre foi atingido no peito por um dos drones em queda e teve que passar por horas de cirurgia de coração aberto. Ela disse que a força do impacto do drone danificou uma das válvulas cardíacas de Alexander.