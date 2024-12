Fãs de Taylor Swift acusam cantor de remover foto de Joe Alwyn do novo vídeo

Swifties estão convencidos Taylor Swift está tentando se livrar de seu romance passado com Joe Alwyn … apagando todas as evidências do ator de um vídeo de bastidores lançado recentemente.

A equipe da cantora lançou vários clipes do BTS em sua página do YouTube em homenagem ao seu 35º aniversário. Os uploads apresentavam Swift em alguns de seus sets de videoclipes, incluindo “Anti-Hero” e “Bejeweled”, onde ela atuou como estrela e diretora.

No entanto, não foram as habilidades de direção do vencedor do Grammy que fizeram os Swifties mexerem a língua… já que uma cena apareceu visivelmente editada – aparentemente como um esforço para impedir que Alwyn aparecesse na filmagem.

Confira… em um momento, Swift foi filmada conversando com a lenda da maquiagem Pat McGrath no conjunto “Bejeweled”. Durante o momento inócuo do BTS, TS segurou seu celular na mão… que parecia mostrar uma foto da cantora segurando seu então namorado perto de si.

No entanto, de acordo com os fãs online, o vídeo não mostrava mais o doce momento pouco depois de seu upload inicial… em vez disso, parecia desfocado, indicando que a filmagem havia sido atualizada para editar Alwyn.

Swift ainda não abordou a suposta edição diretamente… porém, a cantora manteve seu relacionamento com JA notoriamente privado durante os seis anos que passaram juntos.

A dupla – que começou a namorar em 2016 – desistiu do relacionamento deles no início de 2023. Swift namorou o vocalista de 1975 Matty Healy depois que a notícia do rompimento dela se tornou pública… mas eles logo dividida em junho de 2023.

A estrela pop seguiu em frente com o tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce naquele mesmo verão… com os dois tornando público seu relacionamento em setembro de 2023.

Talvez Swift só queira que os fãs se concentrem nessa “História de Amor” por conta própria!!!