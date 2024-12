Filha de John Amos contrata advogado para investigar as circunstâncias de sua morte

Shannon Amos que é o co-administrador do espólio de John, manteve James H. . Davis III Esq. para investigar uma série de questões críticas que ela ainda tem depois que seu pai faleceu em outubro. Ela quer saber a data exata em que ele foi internado no Centinela Hospital Medical Center em Los Angeles e por que alguém que não seja o filho de John Kelly Christopher Amos – que atuava como zeladora na época – deixaria o pai no hospital, alegando falsamente ser a “filha” de John.

Ela diz que quer saber a saúde e a condição médica do seu pai no momento da sua chegada ao Centro Médico do Hospital Centinela, e porque é que o hospital, ela sente, não cooperou com os seus esforços para obter informações sobre a saúde do seu pai nos seus últimos dias.