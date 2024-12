Final do divórcio de Britney Spears de Sam Asghari enquanto ela comemora 43º aniversário

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o divórcio de Britney de Sam Asghari tornou-se um negócio fechado na segunda-feira.

Sam pediu o divórcio em agosto de 2023, após um casamento difícil de 14 meses. O TMZ contou a história… Sam às vezes recebia a fúria de Britney… às vezes batia nele e, em um caso, deixava-o com um olho roxo enquanto ele dormia.

Como informou o TMZ, o casal teve um acordo pré-nupcial isso deixou Sam praticamente sem nada. Britney pagou o aluguel por alguns meses depois que ele se mudou, mas isso foi tudo. Sam saiu com suas roupas e sua caminhonete.

Britney e Sam seguiram em frente… Ela estava em um relacionamento tumultuado e intermitente com seu paisagista, Paulo Soliz – houve alegações de sobreposição tanto no relacionamento dele quanto no dela.