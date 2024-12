Flick exige o Barça em Dortmund: “É hora de demonstrar o nosso potencial”

Flick desculpou os resultados da LaLiga afirmando que é normal passar alguns maus momentos durante a temporada, mas desafiou a sua equipa a dar o seu melhor em Dortmund.

DOPRTMUND – Hansi Flick está começando a conhecer os arredores de Barcelona. Aquele que multiplicou os elogios sem reservas ou dissimulações até ao final de outubro e que, chegando dezembro, começa, ainda em voz baixa, a duvidar do valor, do potencial e das possibilidades da equipa. Ele, porém, não demonstra fraqueza em seu discurso. Ele acreditou nos seus jogadores e continua acreditando. “Já mostrámos do que somos capazes e este é um jogo para o fazer novamente”, afirmou com firmeza, confiando que o seu Barça mostrará mais uma vez a sua melhor imagem em Dortmund.

“Sabemos que será um jogo complicado, mas podemos superá-lo se dermos tudo”, explicou o treinador alemão, que voltou a manifestar a sua “total confiança” na equipa. “É normal falhar durante a temporada, mas tenho total confiança na equipa e no que fazemos… Digo sempre que é uma equipa jovem mas agora é o momento de demonstrar todo o nosso potencial”, resolveu, desafiando aos seus jogadores que estejam “unidos e dêem tudo para levar o jogo adiante.

“Há situações que devem ser corrigidas”, reconheceu Flick, concluindo que entre os jogadores “há uma atitude, uma boa atitude, e gosto muito disso. Sabemos o que correu mal no campo do Bétis para sofrer aquele segundo gol que nos prejudicou muito, mas a equipe “Tem potencial suficiente e é por isso que estou convencido de que podemos fazer grandes coisas.”

“Podemos vencer o Borussia e fazê-lo jogando bem. São três pontos muito importantes a pensar na próxima jornada”, destacou o treinador, afirmando que o cenário do jogo desta quarta-feira “é fantástico. um ambiente incrível e “Isso deve ser uma motivação extra para nós, porque como equipa temos a responsabilidade de recuperar”.

Feliz por ter Araújo de volta, embora sem dar data para seu reaparecimento, defendeu Frenkie de Jong, afirmando que o considera “um jogador muito importante… não consigo controlar o que vem de fora mas para mim ele é um grande profissional, um jogador muito importante.”

“Lamine é sempre capaz de dar tudo. Tem um talento espetacular e confiamos plenamente nele porque é muito importante para a equipa”, resumiu quando questionado pelos jovens jovens, enquanto Lewandowski afirmou que a equipa “precisa dele”. . e “Ele precisa do time porque um jogador não vence sozinho.”