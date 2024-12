Floyd Mayweather confrontado por manifestantes anti-Israel em Londres

Floyd Mayweather A visita de Londres a Londres foi prejudicada por uma multidão enfurecida de manifestantes anti-Israel esta semana… quando o grande grupo confrontou a lenda do boxe do lado de fora de uma joalheria.

Um representante de Mayweather diz-nos que o confronto foi desencadeado pelo seu apoio a Israel… o que foi documentado pelos seus muitos esforços de caridade para as Forças de Defesa de Israel e aqueles afectados pelo ataque terrorista de 20 de Outubro. 7 ataques do Hamas.

Mayweather tem sido um dos mais fervorosos apoiantes da causa israelita… chegando mesmo a embalar o seu jacto privado com mantimentos e a levá-lo para Tel Aviv no início deste ano.

Houve relatos de um aumento do anti-semitismo na área… com o BBC relatando que ocorreram quase 2.000 incidentes de ódio antijudaico no Reino Unido nos primeiros seis meses de 2024, com mais da metade ocorrendo na área de Londres.