FMF abrirá investigação sobre comoção no vestiário Cruz Azul x América: Fontes

A Comissão Disciplinar abrirá uma investigação ex officio sobre gritos e insultos ao árbitro Adonai Escobedo.

O Federação Mexicana de Futebolatravés do Comissão Disciplinarabrirá um investigação ex officio, devido à comoção ocorrida após a semifinal da segunda mão entre Cruz Azul sim Américaem que os Águilas foram à final contra o Monterrey.

Segundo fontes consultadas, os responsáveis ​​por garantir que a partida ocorra de acordo com as regras do Liga MXeles fizeram um relato de tudo o que aconteceu no camarinsentão um investigação ex officio, apontar os responsáveis ​​e puni-los, se necessário.

Integrantes do Cruz Azul insultaram o árbitro Adonai Escobedo no vestiário. Imago7

No final do jogo entre América sim Cruz Azuljogadores da Máquina Celeste gritaram e insultaram o árbitro Adonai Escobedo pelo seu trabalho na semifinal da segunda mão, que foi definida com pênalti a favor da equipe azulcrema nos últimos minutos do jogo.

Em diversos vídeos é possível observar como elementos do Cruz Azul Eles insultam o assobiador e lhe dizem que “as imagens voltarão a aparecer” após o término da partida. Além disso, os clipes também mostram como integrantes da equipe celeste atacam repórteres na sala de imprensa.

Nas imagens você pode ver Mathías Cardacio e Iván Alonso, do Cruz Azulnos túneis do camarins do Estádio Cidade dos Esportes. O diretor esportivo da Máquina Celeste já foi sancionado no passado pela Federação Mexicana de Futebolporque também teve uma briga no mesmo local, com o então técnico do Xolos, Miguel Herrera.

O investigação do Comissão Disciplinar será respaldado, segundo as fontes consultadas, pelos relatórios dos comissários do Liga MX designado para a partida, além de vídeos em que é possível rever quem foram os agressores verbais do assobiador Adonai Escobedo. Pelo menos são esperadas sanções económicas para aqueles que são visados.

Dessa forma, o jogo entre América sim Cruz Azul está sob os holofotes Comissão Disciplinardo Federação Mexicana de Futebol.