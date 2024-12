Fotos de Luigi Mangione usadas na tela durante a música de ‘Hannah Montana’ no show

Luigi Mangione poderia ser “aquele” para muitas pessoas, ao que parece … porque suas fotos levaram a multidão ao frenesi – ao mesmo tempo em que era popular Miley Cyrus música tocada.

O negócio é o seguinte … Bop to the Top Tour Jingle Bop – uma série de concertos onde DJs tocam sucessos populares do Disney Channel – parou em Boston na noite de sexta-feira, e um disc jockey decidiu combinar eventos atuais com uma faixa clássica.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Assista ao clipe… A música “He Could Be The One” de Cyrus – gravada durante seus dias de “Hannah Montana” – toca nos alto-falantes enquanto fotos de Mangione começam a preencher a tela.

Muitas fotos vasculhadas nas redes sociais mostrando o suposto assassino sorrindo amplamente – mas o público grita sua aprovação mais alto quando sua foto chega à tela.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Se você não sabe… A música de Miley tem letras como “Acho que estou realmente curtindo a vibração dele / Ele realmente me surpreende” – então, é seguro dizer que as pessoas ainda estão com sede de Luigi.

Como você sabe… Luigi está sendo acusado de assassinato em segundo graucom os promotores alegando que ele atirou e matou o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson no início deste mês.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

A parte do público abraçou Luigi apesar das acusações… com muitos elogiando sua aparência e alguns até oferecendo-se para pagar seus honorários advocatícios.

Mangione está atualmente lutando contra a extradição para Nova York – lembrem-se, policiais prendeu ele na Pensilvânia – embora Manhattan DA Alvin Bragg disse recentemente que Mangione pode desistir da luta e renunciar à extradição.

Ele é contratou um advogado especialista para lutar contra seu caso – alistando-se Karen Friedman Agnifilo para representá-lo.