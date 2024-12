Grant DuBose, recebedor do Miami Dolphins, esticado para fora do campo em cena assustadora

Reproduzir conteúdo de vídeo



Wide receiver do Miami Dolphins Grant DuBose precisou de atendimento médico depois de um grande golpe no domingo… com uma maca saindo para tirá-lo do campo.

O novato WR estava jogando em Houston contra o Texans no domingo… quando Tua Tagovailoa acertou-o com um passe para baixo no início do terceiro quarto.

Faça uma oração por Grant Dubose! Lesão grave durante o jogo Dolphins Texans. Teve que cortar a camisa e sair de campo em uma maca. pic.twitter.com/EtFAkkmsh4 -Lone Star American (@MadDog_TX) 15 de dezembro de 2024

Ao tentar fazer a recepção, o cornerback do Houston Texans Calen Bullock veio e passou direto por DuBose … quebrando o passe e deixando a escolha da sétima rodada do draft caída, imóvel no gramado.





De acordo com a ESPN, a equipe médica atendeu DuBose por mais de 10 minutos… eventualmente tendo que remover seu capacete e até parecendo cortar sua camisa enquanto o atendiam.

Este é o maior tempo que já vi um jogo atrasado por causa de uma lesão. Toda a equipe dos Dolphins estava rodeada de orações. Uma cena emocionante no NRG quando Grant DuBose foi retirado do campo. pic.twitter.com/XgOnsUHOPi – Chanceler Johnson (@ChancellorTV) 15 de dezembro de 2024

Enquanto ele estava deitado no chão, muitos jogadores dos Dolphins se reuniram perto da linha lateral e oraram por seu companheiro de equipe.

DuBose foi colocado em uma maca e retirado do campo. De lá, ele foi levado para um hospital local, onde está supostamente em condição estável.



Muitos fãs online estão falando sobre os texanos jogando sujo… com esse sucesso chegando apenas algumas semanas após o linebacker Azeez Al-Shaair presságios Trevor Lawrencetemporada com um golpe tardio.

O golpe de Bullock parece totalmente incidental… e os oficiais o sinalizaram por isso, mas não o expulsaram do jogo que Houston venceu por 20-12.



