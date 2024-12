Grave acidente deixa um empresário penedense ferido em Neópolis

Na noite deste domingo (8), um grave acidente foi registrado nas proximidades do Povoado Betume, em Neópolis, Sergipe, envolvendo um empresário da cidade de Penedo conhecido como Rodrigo do Sacolão de Verduras. O incidente chocou a comunidade pela gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima.

De acordo com informações preliminares, Rodrigo estava em sua motocicleta quando foi atingido por um veículo ainda não identificado. O impacto da colisão causou sérios danos, incluindo a amputação de uma das pernas e ferimentos graves no braço, que ficou contorcido e machucado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade das lesões, aumentando a comoção popular.

Até o momento, não há atualizações oficiais sobre o estado de saúde do empresário. Autoridades locais trabalham para identificar o veículo envolvido e esclarecer as circunstâncias do acidente.

A população aguarda novas informações e torce pela recuperação de Rodrigo, figura bastante conhecida na cidade.