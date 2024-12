Gypsy Rose Blanchard chega ao tribunal para finalizar o divórcio, câmeras de reality show rolam

Cigana Rose Blanchard o divórcio de Ryan Anderson está oficialmente encerrado, e os fãs terão um lugar na primeira fila para a importante ocasião – graças a uma equipe de filmagem que estava filmando enquanto ela estava no tribunal.

Confira essas fotos e vídeos, obtidos pelo TMZ, de GRB chegando no Tribunal de Lafourche em Thibodaux, Louisiana, na manhã de segunda-feira… ela estava se esquivando da garoa enquanto corria para dentro com sua madrasta e avó – e foi capturado pela câmera para a segunda temporada de “Gypsy Rose: Life After Lock Up”.