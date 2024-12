‘Há um mandado de prisão’: profissionais reagem ao estrondoso nocaute de Michael Johnson no UFC Tampa

Michael Johnson trouxe seu poder de nocaute para o UFC Tampa.

O veterano do UFC deu outro nocaute clássico ao derrotar violentamente Ottman Azaitar no segundo round no sábado à noite.

Veja como os profissionais reagiram abaixo:

Michael Johnson, há um mandado de prisão para sua prisão. Caramba, que nocaute! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 15 de dezembro de 2024

Michael Johnson tem um ótimo desempenho desagradável, caramba, são três nocautes consecutivos esta noite #UFCTampa -Terrance McKinney (@twrecks155) 15 de dezembro de 2024