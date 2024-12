Hailey Bieber mostra amor pelo noivado de Selena Gomez após rumores de briga

Hailey Bieber está feliz Selena Gomes não será “Solteiro em breve”… a modelo demonstrou um amor sutil no anúncio de noivado da ex-estrela do Disney Channel.

Depois que Selena anunciou que ela e seu namorado Benny Blanco são oficialmente noivo Quarta-feira à noite, o fundador da Rhode Skin acessou o Instagram e clicou no botão “Curtir” no upload.

Lembre-se, por vários anos, Hailey e Selena tiveram que lidar com rumores de potencial desavença entre elas… dados seus respectivos laços com estrelas pop Justin Bieber .

Selena ficou famosa por ter um relacionamento intermitente com a cantora de “Baby” entre 2010 e 2018. No entanto, a história de amor de Jelena chegou ao fim oficial quando Justin pediu Hailey em casamento – que namorou JB durante seu tempo livre com Selly – 2 meses após seu rompimento com a atriz.