Harvey Weinstein hospitalizado após exame de sangue ‘alarmante’ em meio à batalha contra o câncer

É o mais recente problema de saúde de Weinstein – seu advogado diz que ele “tem sofrido com a falta de cuidados médicos adequados e enfrentado condições deploráveis ​​e desumanas em Rikers Island”.

Ansari nos disse que depois de “um resultado alarmante de exame de sangue”, Weinstein receberá tratamento de emergência no centro médico de Manhattan e permanecerá no Hospital Bellevue até que sua condição se estabilize.

TMZ divulgou a história… na semana passada, Weinstein apresentou uma reclamação com o Gabinete do Controlador de Nova York, alegando que as condições em Rikers estão tornando sua lista de problemas médicos ainda pior.