Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Piaçabuçu

Um homem foi preso na tarde deste domingo (8), no povoado Céu, zona rural de Piaçabuçu, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação foi realizada pela guarnição do CISP Piaçabuçu, com apoio da guarnição de Feliz Deserto, após uma denúncia anônima.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h, uma denúncia informou que um homem trajando chapéu preto de vaqueiro e camisa preta estava portando uma arma de fogo em um estabelecimento conhecido como “Cabaré do Céu”. Ao chegar ao local, os policiais identificaram um indivíduo com as características mencionadas, sentado em uma mesa separada.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou se desfazer do armamento, um revólver calibre .38, jogando-o ao seu lado. Ele foi imediatamente detido e preso em flagrante. A ocorrência foi registrada como violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, referente ao Estatuto do Desarmamento.

O homem, identificado como E. S. M., foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para combater a criminalidade e garantir a segurança da população.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas conforme o andamento das investigações.