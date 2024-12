Homem é preso em Penedo por agredir esposa e filhos após confraternização natalina

Guarnição da PM de Alagoas atua em caso de violência doméstica no Conjunto Velho Chico I

A Polícia Militar de Alagoas, por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu um homem de 29 anos na noite de ontem, 24 de dezembro, após denúncias de violência doméstica no Conjunto Velho Chico I, parte alta de Penedo. O suspeito, cuja identidade não foi revelada em conformidade com a Lei de Abuso de Autoridade e Direito à imagem, foi detido pela guarnição especializada na Lei Maria da Penha.

De acordo com as informações passadas pela PM, o indivíduo chegou em casa após uma confraternização no referido conjunto e, em um ato de agressividade, atacou sua companheira e seus filhos menores de idade. A ação rápida da equipe policial foi fundamental para evitar que a situação escalasse ainda mais.

O caso reforça a importância do combate à violência doméstica, especialmente nos períodos festivos, quando há um aumento nas ocorrências deste tipo. A Polícia Militar de Alagoas tem intensificado suas operações e ações preventivas para garantir a segurança das famílias alagoanas.

A vítima e os filhos receberam atendimento imediato. Já o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias e encoraja a população a utilizar o número 190 em casos de emergência ou violência doméstica. A corporação também destaca a relevância da Lei Maria da Penha na proteção das vítimas e na repressão aos agressores.

Fonte: Informações fornecidas pela Polícia Militar de Alagoas – 11º BPM.