ID falso de pessoa de interesse, CEO da UnitedHealthcare, assassinato, arma mostrada em fotos

Luigi Mangione – a pessoa interessada no assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson semana passada – tinha itens em sua posse que a polícia dizia que o ligavam ao caso, e agora estamos dando uma olhada neles.

Mangas foi preso em Altoona, Pensilvânia, hoje cedo, depois que um funcionário do McDonald’s o reconheceu por meio de fotos de suspeitos amplamente distribuídas, enquanto ele desfrutava de uma refeição no restaurante fast food.

Um representante do Departamento de Polícia de Altoona disse que os policiais responderam ao McDonald’s depois de receber relatos de que um homem que se encaixava na descrição do suspeito de assassinato do CEO da UnitedHealthcare estava dentro do restaurante. A polícia rapidamente levou Mangione sob custódia por acusações não relacionadas.