Inauguração de espaço de convivência, reinaguração de auditório e apresentação de coral marcam esta dia 12 no MPAL

A inauguração de um espaço de convivência e a reinauguração do auditório Edgar Valente de Lima marcaram a manhã do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) no prédio-sede da instituição. Na ocasião, também aconteceu a primeira apresentação do coral Cantus Legis, grupo formado por membros, servidores e estagiários do órgão.

O local onde antigamente funcionavam a copa e duas salas de guardar móveis e documentos se transformou em um ambiente integrado onde todos aqueles que trabalham no Ministério Público vão poder realizar refeições, conversar e trocar vivências. O espaço foi completamente reformado, ganhando pintura, troca do piso cerâmico por vinílico e mudança nos revestimentos cerâmicos da parede por porcelanato. Também foram instaladas bancadas para consumo de alimentos, mesas e cadeiras, além de novo sistema elétrico e de climatização.

Já o auditório teve sua acessibilidade melhorada, com o palco tendo sido rebaixado para garantir que a rampa ficasse mais acessível às pessoas com deficiência. O revestimento antigo era acarpetado e foi removido, tendo o piso se tornado de madeira. As paredes ganharam isolamento acústico e houve, ainda, a troca de todas as portas. A rede elétrica foi modificada, buscando deixar pontos de tomada para a plateia. Houve também a instalação de um novo sistema de áudio e som e de uma parede branca ao fundo do palco, no intuito de criar um local de projeção. Hoje o auditório comporta uma plateia de 90 pessoas.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, falou sobre o homenageado que dá nome ao auditório, Edgar Valente de Lima, pai do procurador Walber Valente de Lima. “O doutor Edigar teve uma trajetória irrepreensível dentro do Ministério Público. Ele foi, indiscutivelmente, uma inspiração para todos nós que fazemos parte desta instituição. Então, o que o Ministro da Público está fazendo é, nada mais, nada menos, que promover o reconhecimento e dar o devido valor ao doutor Edigar Valente de Lima”, declarou.

Ao agradecer a homenagem, Walber Valente de Lima lembrou de uma frase que o pai costumava dizer: “O promotor de Justiça promove a ação penal, não se promove com ela. Ele também nos falava que o Ministério Público deve combater o crime, não o criminoso, devendo o promotor de focar a sua atuação no enfrentamento ao pecado, e não ao pecador. Vou agradecer sempre pela escolha do nome do meu pai para ficar eternizado neste auditório”, disse ele.

Coral

Idealizado por Walber Valente de Lima há alguns meses, e tendo recebido apoio incondicional da chefia do Ministério Público, o coral Cantus Legis realizou a sua primeira apresentação nesta quarta-feira, durante a reinauguração do auditório. Formado por membros, servidores e estagiários, o grupo cantou três canções, sendo uma em homenagem ao período natalino.

Ao final da apresentação, os coralistas foram aplaudidos de pé, recebendo o reconhecimento do público presente à plateia.