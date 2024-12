Os preparativos para a 141ª Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo estão a todo vapor, e o evento promete encantar moradores e turistas entre os dias 9 e 12 de janeiro de 2025. Com uma programação artística de destaque, a festa, que já é tradição em Alagoas, será realizada na Arena Sinimbu, com shows gratuitos começando sempre às 21h.

A programação artística está repleta de grandes atrações:

Quinta-feira (9/01): Nattan, Pablo, Gui Mauriz, e Pagode do DS, com participações de Rudmara Rusivel e Marciel.

Nattan, Pablo, Gui Mauriz, e Pagode do DS, com participações de Rudmara Rusivel e Marciel. Sexta-feira (10/01): Mary Fernandes, Natazinho Lima, Dudu Moral e Bia Martins, acompanhada de Rikielly Souza.

Mary Fernandes, Natazinho Lima, Dudu Moral e Bia Martins, acompanhada de Rikielly Souza. Sábado (11/01): Encerramento com Sorriso Maroto, Seu Desejo, Val Valverde e Alcemir Freitas, com Sabrina Lobo e Marcelo Topadinho como convidados especiais.

Para quem busca uma experiência diferenciada, os ingressos para os camarotes já estão à venda.

Lote promocional individual: R$ 152,00 (acrescido de taxa de R$ 18,24).

R$ 152,00 (acrescido de taxa de R$ 18,24). Casadinha (três dias): R$ 366,00 (com taxa de R$ 43,92).

Os ingressos podem ser adquiridos no site lojadeingresso.com.br, mas quem deseja evitar as taxas terá a opção de compra em pontos físicos na cidade de Penedo, que ainda serão divulgados.

Garanta já o seu lugar e venha celebrar a fé, a cultura e a diversão na Festa do Bom Jesus dos Navegantes, um dos maiores eventos do estado de Alagoas. Não perca essa oportunidade única de viver momentos inesquecíveis!