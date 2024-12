Inter Miami de Messi enfrenta rival na Concachampions 2025, na estreia de Mascherano

Lionel Messifigura de Inter Miami sim novíssimo Jogador Mais Valioso da temporada de 2024 do Liga Principal de Futebol, Ele conhece o primeiro rival de sua equipe, agora comandado pelo compatriota Javier Mascherano, pela Concachampions de 2025.

O Inter Miami de Messi tem o primeiro adversário na Concachampions de 2025. @MLS

Inter Miami Ele já está pensando em seu primeiro compromisso no próximo ano: enfrentará o Sporting Kansas City na primeira rodada da Copa dos Campeões da Concacaf, a Concachampions.

Os Herons enfrentarão o time do Kansas, que acaba de terminar em 13º lugar na Conferência Oeste da MLS. A série será em fevereiro, antes do início da temporada regular do campeonato americano, e marcará a estreia de Mascherano à frente do time, após substituir Gerardo Martino no comando.

Caso avance, o Inter Miami enfrentará o Cavalier FC, da Jamaica, time que recentemente se sagrou campeão da Concacaf Caribbean Cup. Ao mesmo tempo, Columbus (Estados Unidos) e Alajuelense da Costa Rica ficaram do mesmo lado da tabela, também nas oitavas de final.

A estreia do Inter Miami na Concachampions encerrará a longa inatividade de Messi. Depois da eliminação precoce na MLS com o Inter Miami, o ‘Pulga’ disputou seu último jogo do ano no dia 19 de novembro, com a vitória da Seleção Argentina contra o Peru, em La Bombonera, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial 2026. Xícara .

Enquanto isso, é iminente a possibilidade de vários duelos entre times mexicanos na Copa dos Campeões da Concacaf 2025, como o clássico América vs. O Chivas, que aconteceria nas oitavas de final, desde que o time rubro-negro avance no duelo das oitavas de final contra o Cibao Futbol Club, da República Dominicana.

O América ingressará na competição nas oitavas de final, dada a sua condição de bicampeão da Liga MX. O duelo entre Chivas e Cibao está classificado como jogo 6, que o América deverá enfrentar na sua estreia.