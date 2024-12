Interesses corporativos comprometem milhões para celebrar a posse de Trump

CNN

–



Empresas da Fortune 500, empresas de criptografia em expansão e bilionários individuais estão correndo para ajudar a financiar a próxima posse de Donald Trump – prometendo doações de sete dígitos cada para as festividades do próximo mês, enquanto trabalham para cair nas boas graças da nova administração.

Em troca, os grandes doadores podem participar de um jantar à luz de velas com o presidente eleito e sua esposa, Melania, desfrutar de um encontro presencial com os membros do novo Gabinete em uma recepção privada, garantir ingressos VIP para um “Starlight Ball” e receber outros benefícios exclusivos durante três dias de comemorações, segundo pacote enviado aos contribuintes dispostos a doar ou arrecadar grandes somas.

Várias empresas e indivíduos revelaram planos de doar no valor de US$ 1 milhão, incluindo a gigante do varejo online Amazon, a Ford Motor Company e o bilionário de fundos de hedge Ken Griffin. Alguns deram ainda mais: a empresa de criptomoeda Ripple está contribuindo com US$ 5 milhões em sua moeda digital, XRP, para a inauguração, segundo um funcionário da empresa.

Embora a tomada de posse na Frente Oeste do Capitólio dos EUA seja uma cerimónia financiada pelos contribuintes e supervisionada pela Comissão Conjunta do Congresso para Cerimónias Inaugurais, outros eventos espalhafatosos em torno da prestação de juramento de um novo presidente são financiados de forma privada e oferecem uma oportunidade para aqueles com interesses perante o governo para construir boa vontade com uma nova administração. As identidades dos doadores que contribuíram com US$ 200 ou mais se tornarão públicas 90 dias após o evento, quando o comitê sem fins lucrativos que arrecada fundos para a inauguração apresentar um relatório à Comissão Eleitoral Federal.

“O dinheiro é uma forma de construir relacionamentos em Washington”, disse Michael Beckel, diretor de pesquisa do Issue One, um grupo bipartidário de reforma política. “Todo mundo está correndo para fazer amigos. O novo presidente tem muito poder e ser capaz de entrar no terreno através de uma grande contribuição para o seu comité inaugural é uma forma de megadoadores e interesses corporativos obterem favores da administração.”

Não há limites legais para o tamanho das doações que um comitê inaugural pode receber.

Algumas empresas deixaram claro que esperam grandes mudanças políticas na nova administração Trump.

A indústria criptográfica, por exemplo, procura um quadro regulamentar que espera que a estabeleça firmemente como parte do sistema financeiro dominante. Já obteve vitórias com a escolha do defensor da criptomoeda Paul Atkins por Trump como presidente da Comissão de Valores Mobiliários e do capitalista de risco David Sacks para servir em um papel recém-criado como inteligência artificial e criptoczar da Casa Branca.

A Coinbase, uma plataforma de negociação de criptomoedas que fez parte de um grande esforço da indústria este ano para eleger políticos amigáveis ​​à criptografia de ambos os partidos para o Congresso, doou US$ 1 milhão. A contribuição faz parte de um compromisso planejado há muito tempo para ajudar a financiar o evento, disseram funcionários da empresa.

“A Coinbase está comprometida em trabalhar com a administração e ambos os lados do Congresso para criar clareza regulatória para a criptografia, e é importante se envolver desde o início para começar a trabalhar imediatamente”, disse Kara Calvert, vice-presidente de política dos EUA da Coinbase. em um comunicado. “É por isso que a Coinbase se comprometeu a apoiar a transição do presidente Trump e, em última análise, a sua posse bem antes das eleições.”

“Estamos ansiosos para trabalhar com a administração mais pró-criptografia da história dos EUA enquanto construímos o futuro da criptografia na América”, acrescentou ela.

Enquanto isso, Robinhood – uma plataforma de negociação de ações on-line que também negocia ativos criptográficos – está doando US$ 2 milhões ao Trump Vance Inaugural Committee, Inc., como é conhecida a organização sem fins lucrativos.

A empresa “tem o prazer de dar as boas-vindas a uma nova era de inovação americana e regulamentação sensata que promove mercados livres, acesso dos investidores e escolha do consumidor”, disse Mary Elizabeth Taylor, vice-presidente de governo global e assuntos externos da empresa.

O comité de Trump não divulgou publicamente um orçamento, mas o comité que supervisionou a sua primeira tomada de posse em 2017 arrecadou um montante então recorde, quase 107 milhões de dólares. (Suas atividades naquele ano também geraram uma investigação sobre suas finanças pelo procurador-geral de DC. Resultou em um acordo de US$ 750.000 pago pela Organização Trump e pelo comitê inaugural sobre alegações de que o comitê havia pago a mais por espaço para eventos no hotel no centro de Washington, então propriedade pela empresa de Trump. As entidades de Trump negaram irregularidades e descreveram o acordo como necessário para evitar um julgamento caro.)

Um porta-voz do comitê inaugural de Trump não respondeu a perguntas sobre os objetivos de arrecadação de fundos do comitê.

O comitê do presidente Joe Biden arrecadou quase US$ 62 milhões, mas as comemorações de janeiro de 2021 foram significativamente reduzidas em relação às inaugurações anteriores, enquanto o país lutava contra a pandemia de Covid-19. O presidente Barack Obama, antecessor de Biden, arrecadou US$ 53 milhões para sua primeira posse em 2009 e pouco mais de US$ 43 milhões para a segunda.

O primeiro comitê inaugural de Trump atraiu 18 doações de corporações e outras organizações de US$ 1 milhão ou mais, de acordo com uma contagem da OpenSecrets, que monitora o dinheiro na política.

O maior doador individual, entretanto, foi o magnata dos cassinos Sheldon Adelson, com US$ 5 milhões, descobriu a OpenSecrets. Sua viúva, Dra. Miriam Adelson, está entre os copresidentes financeiros do evento deste ano, de acordo com um pacote inicial de doadores obtido pela CNN. Um porta-voz de Adelson não respondeu a uma pergunta esta semana sobre seu compromisso financeiro com a inauguração.

Mas durante a campanha de 2024, Adelson, uma fervorosa defensora de Trump, doou US$ 100 milhões a um super PAC pró-Trump que ela organizou, mostram os registros federais.

Não é incomum que as empresas ajudem a financiar as festas e desfiles associados às inaugurações – o que muitos consideram uma responsabilidade cívica para celebrar a ordem. transferência do poder presidencial. No entanto, há quatro anos, depois de os apoiantes de Trump terem invadido o Capitólio dos EUA num esforço mal sucedido para impedir a certificação da vitória de Biden, algumas empresas e grandes doadores republicanos desistiram publicamente de doar a qualquer pessoa associada ao esforço para anular a vitória de Biden.

A corrida deste ano para ajudar a financiar a tomada de posse de Trump sublinha o quanto o clima político do país mudou. E reflete as consequências de alto risco que alguns bolsões de empresas que a América poderá enfrentar caso Trump cumpra as suas promessas de anular programas avançados pela administração Biden ou de abalar a política comercial dos EUA.

A Ford e a General Motors – que contribuíram para a primeira tomada de posse de Trump – confirmaram esta semana que cada uma planeia doar 1 milhão de dólares ao seu comité inaugural desta vez, juntamente com o fornecimento de veículos para apoiar os eventos.

Trata-se de um aumento substancial em relação a 2017, quando a Ford e a GM contribuíram com 250 mil dólares e quase 500 mil dólares, respetivamente, para apoiar a primeira tomada de posse de Trump.

A indústria automóvel poderá enfrentar sérios desafios se, por exemplo, Trump cumprir a sua promessa de impor tarifas rígidas sobre produtos importados do exterior. Os fabricantes de automóveis contam com fornecedores de todo o mundo para peças e materiais.

Da mesma forma, um crédito fiscal de até 7.500 dólares que os consumidores recebem na compra de um veículo eléctrico montado na América do Norte poderia estar em perigo sob a presidência de Trump. Ele criticou o programa como um desperdício, embora o Congresso – que será totalmente controlado pelos colegas republicanos de Trump no próximo ano – tenha de agir para eliminá-lo.

Outras empresas que tradicionalmente apoiam eventos inaugurais dizem que planejam doar novamente. Porta-vozes da AT&T e do Bank of America disseram à CNN que estão contribuindo para o comitê de Trump, mas ainda não divulgaram o tamanho dessas doações.

Como a CNN noticiou anteriormente, o presidente eleito viu um desfile de CEOs a caminho do seu resort na Flórida, Mar-a-Lago, para cortejá-lo desde a sua vitória – o que levou o próprio Trump a observar recentemente nas redes sociais que “TODOS QUEREM SER MEU AMIGO!!!”

Aqueles que fornecerem grandes cheques à comissão inaugural terão ainda mais oportunidades no próximo mês de se misturar com o novo presidente e com altos funcionários da sua administração, de acordo com o pacote que incentiva as contribuições.

Aos doadores que doarem US$ 250 mil – ou arrecadarem US$ 500 mil – serão prometidos dois ingressos para uma série de eventos, incluindo o Make America Great Again Victory Rally em 18 de janeiro, um jantar à luz de velas com a presença de Trump e a primeira-dama em 19 de janeiro, e o juramento. em cerimônia, desfile e baile de gala no dia 20 de janeiro.

Aqueles que doarem US$ 1 milhão – ou arrecadarem US$ 2 milhões – ganham seis ingressos para os eventos em destaque, além de um benefício reservado para aqueles que contribuem em nível superior: dois lugares em um “jantar íntimo” com o vice-presidente eleito JD Vance e sua esposa Usha Vance.

“Isto está a garantir aos doadores ricos um nível de acesso com que a maioria dos americanos só poderia sonhar”, disse Beckel. “Mesmo que você seja o mais fervoroso defensor de um candidato presidencial, as chances não estão a seu favor de poder conviver com um presidente ou um funcionário de alto escalão.”

Sara Murray da CNN contribuiu para este relatório.