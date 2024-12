Irmão de Ilia Topuria fará estreia no UFC no UFC 312 em fevereiro

Em breve haverá uma nova dupla de irmãos no UFC.

O MMA Fighting confirmou que Aleksandre Topuria – irmão mais velho do campeão peso pena Ilia Topuria – fará sua estreia promocional no UFC 312, quando enfrentará Cody Haddon no peso galo. Álvaro Colmenero foi o primeiro a relatar a luta.

28 anos e apenas 5-1 na carreira no MMA, Topuria não compete desde maio de 2023, finalizando Johan Segas no primeiro round no promocional regional espanhol O Caminho do Guerreiro FC. “El Cazador” assinou com o UFC em agosto, dizendo que tirou uma folga da carreira para ajudar o irmão a conquistar o título dos penas do UFC, mas agora iria retomar seus sonhos no MMA.

Com apenas 26 anos, Haddon assinou com o UFC após uma vitória por finalização no primeiro round sobre Billy Brand na temporada mais recente do Série de concorrentes. Seu recorde geral de carreira é de 8-1, com sua única derrota para o ex-desafiante ao título peso mosca Steve Erceg em 2021.

O UFC 312 acontece no dia 9 de fevereiro na Qudos Bank Arena, em Sydney. O evento é encabeçado por uma revanche pelo título dos médios entre Dricus du Plessis e Sean Strickland e também conta com uma luta pelo título dos pesos palha entre Weili Zhang e Tatiana Suarez.

Mike Heck contribuiu para este relatório.