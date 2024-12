Islam Makhachev descarta sugestão de que Arman Tsarukyan foi a luta mais difícil e promete finalizá-lo no UFC 311

Islam Makhachev não vai deixar isso para os juízes desta vez.

O campeão dos leves do UFC está pronto para a quarta defesa do título ao enfrentar Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311, no dia 18 de janeiro, no Intuit Dome, em Los Angeles. Esta é uma revanche do encontro de abril de 2019, que Makhachev venceu por decisão unânime.

Essa luta foi a estreia de Tsarukyan no UFC, oportunidade que ele aproveitou em cima da hora. Apesar do resultado, Tsarukyan foi competitivo o tempo todo e ganhou a chance de vingar essa derrota ao vencer nove de suas últimas 10 lutas.

Em uma entrevista com o amigo próximo e companheiro de equipe Daniel Cormier, Makhachev falou sobre como Tsarukyan evoluiu desde sua primeira luta, ao mesmo tempo em que esclareceu o que ele considera serem equívocos sobre como tudo aconteceu.

“É claro que melhorou, ele tem mais experiência, mas as mesmas habilidades”, disse Makhachev à ESPN. “Ele venceu todos os caras porque eles não têm wrestling, mas quando alguém tem um bom wrestling, sempre tem problemas. Com [Mateusz] Gamrot, comigo, e vai ser de novo. Ele tem boas habilidades no wrestling, mas se alguém defender, terá problemas.”

Além de Makhachev, Mateusz Gamrot é a única derrota no registo de Tsarukyan. Os contendores do peso leve lutaram em uma das melhores lutas de 2022, um confronto de idas e vindas de cinco rounds que Gamrot venceu no placar.

A derrota pouco prejudicou a reputação de Tsarukyan, que derrotou os principais candidatos Charles Oliveira e Beneil Dariush em uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Ele também é frequentemente apontado como a luta mais difícil da carreira de Makhachev no UFC, uma noção que Makhachev descarta, citando seu confronto épico na luta principal do UFC 284 com o então campeão peso-pena Alexander Volkanovski.

“[Tsarukyan] foi uma das lutas mais difíceis, claro, mas não é a luta mais difícil porque os cinco rounds com Volkanovski foram uma loucura”, disse Makhachev. “Era frequência cardíaca superior a 200, como se chama, sabe? Mas talvez eu estivesse subestimando [Tsarukyan] porque ele foi avisado em cima da hora, ninguém o conhece e ele não tem nome. Nunca assisti a luta dele e ele foi bem nessa luta, mas gosto de finalizar as perguntas antigas.

“Quando tive a luta com o Volkanovski, falei para todo mundo que tinha que terminar as perguntas e terminar. Por isso na segunda luta vou procurar finalizar e fazer todo mundo calar a boca.”

Makhachev coletou muitos dados de sua primeira luta com Tsarukyan e prestou muita atenção ao trabalho do candidato número 1 enquanto ele caminhava rumo à disputa pelo título.

Em particular, ele notou momentos na luta Tsarukyan-Oliveira em que “Do Bronx” colocou Tsarukyan em perigo. Caso veja essas mesmas aberturas, Makhachev está confiante de que fechará o acordo.

“Na primeira luta, não conheço sua formação”, disse Makhachev. “Ele defende o meu wrestling, é durão, por isso me deu muita dificuldade. Mas agora sei tudo o que ele pode fazer. … Charles, todas as rodadas, quase terminando [Tsarukyan]. Fazer uma guilhotina, fazer um estrangulamento triangular, tudo muito próximo, mas acho que tenho mais chance.”