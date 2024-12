Israel Adesanya reage à diss de Manel Kape no UFC Tampa

Israel Adesanya descobriu que ainda há rixa entre ele e Manel Kape.

O bicampeão peso médio do UFC assistiu ao UFC Tampa no sábado e ficou impressionado com a elegante vitória de Kape sobre Bruno “Bulldog” Silva no card principal da noite. No entanto, ele foi pego de surpresa quando Kape o mencionou em seu discurso pós-luta.

Kape atropelou seus companheiros pesos-mosca para se declarar o candidato número 1 ao campeão Alexandre Pantoja, e insultou Adesanya por uma boa medida. Embora compitam em divisões diferentes, Kape e Adesanya têm problemas que remontam a setembro de 2023, quando Adesanya interveio para discutir com Kape em nome do companheiro de equipe Kai Kara-France.

Em um vídeo postado em seu canal no YouTube, Adesanya gravou sua reação ao vivo ao apelo de Kape.

“Por que ele disse ‘F * ck me’?” Adesanya disse, com uma risada. “Eu dou todo esse crédito a esse cara, como se ele estivesse bonito, e ele disse: ‘Foda-se’.

“Eu ainda mantenho isso real, ele se mostrou. Isso mostra que estive na cabeça dele esse tempo todo, não pensei que fosse assim. Mas ele se saiu bem, bom trabalho.”

Antes de ouvir o que Kape tinha a dizer, Adesanya se divertiu com a atuação do atacante peso mosca. Silva não tinha respostas para o veloz Kape, que quebrou a sequência de quatro vitórias consecutivas de Silva com um nocaute no terceiro round.

Até Adesanya teve que admitir que Kape teve uma atuação que roubou a cena.

“Não gosto dessa merda, mas você pode respeitar as habilidades”, disse Adesanya. “Ele está ligado agora.”

Adesanya também gostou de Kape fazer uma provocação no meio da luta, semelhante à Naruto homenagem que Adesanya exibiu durante sua luta contra Anderson Silva no UFC 234.

“Ele fez meu steez, o ‘Rock Lee’”, disse Adesanya. “Ele está se exibindo.”