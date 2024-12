Israel Adesanya x Nassourdine Imavov, Michael ‘Venom’ Page x Shara Bullet oficial do UFC Arábia Saudita

Duas lutas eletrizantes foram oficialmente adicionadas ao retorno do UFC à Arábia Saudita em fevereiro.

Na atração principal, o ex-campeão dos médios Israel Adesanya retorna à ação contra Nassourdine Imavov, enquanto o co-evento principal apresenta Michael “Venom” Page passando para o peso médio para um confronto contra a estrela em rápida ascensão Shara “Bullet” Magomedov.

O CEO do UFC, Dana White, fez o anúncio por meio de seu canal de mídia social na manhã de sábado.

Adesanya, o quarto lutador até 185 libras do MMA Fighting Global Rankings, busca consertar a situação depois de não conseguir recuperar o título dos médios contra o atual campeão Dricus du Plessis no UFC 305 em agosto. Antes dessa derrota, os fãs testemunharam “Stylebender” perder seu título na chocante reviravolta para Sean Strickland no UFC 293 em setembro de 2023.

Adesanya pretende adicionar outro nome importante à sua coluna de vitórias, que inclui Alex Pereira, Jared Cannonier, Robert Whittaker, Paulo Costa e Yoel Romero.

Imavov, sétimo colocado no ranking dos pesos médios, busca continuar suas vitórias depois de garantir uma vitória difícil sobre Brendan Allen no UFC Paris, em setembro. A vitória empurrou-o para o terceiro lugar consecutivo no geral, o que também inclui vitórias sobre Jared Cannonier e Roman Dolidze.

Já na co-luta principal, Page leva seu talento para os 185 libras, onde enfrenta Magomedov em um confronto entre dois atacantes de elite.

Page, o 13º lutador de 170 libras do ranking, já havia criticado Magomedov em entrevista ao MMA FIghting.

Em termos de competição, ‘Venom’ foi visto pela última vez perdendo a decisão para Ian Machado Garry no UFC 303, em junho. O revés marcou sua primeira derrota no UFC após estrear com uma vitória por decisão dominante sobre Kevin Holland em março.

Magomedov, ex-campeão de Muay Thai e kickboxing, ainda não experimentou a derrota em sua carreira profissional. Mais recentemente, os fãs o viram marcar um emocionante nocaute com o punho duplo para trás sobre Armen Petrosyan no UFC 308, em outubro. Esta vitória marcou sua 12ª vitória por nocaute e 15ª no geral.

O retorno do UFC à Arábia Saudita acontecerá na Arena ANB no dia 1º de fevereiro, em Riad.