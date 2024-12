Israel Vazquez causa da morte: ex-campeão mexicano morre aos 46 anos

MO exico e o mundo do boxe estão de luto pela perda de Israel ‘Magnifico’ Vazquez, que morreu aos 46 anos de câncer diagnosticado como sarcoma em estágio 4. A triste e dolorosa notícia foi anunciada por Mauricio Sulaiman, presidente do Conselho Mundial de Boxe, na madrugada desta terça-feira.

A morte do ex-campeão mundial super galo do WBC ocorreu pouco menos de um mês depois que ele divulgou sua doença a público e se soube que ele estava lutando contra o câncer. Esta notícia não só alertou todos os adeptos do boxe, mas também Sulaiman e o Conselho Mundial de Boxe, organização que dirige, procuraram por todos os meios ajuda económica e moral para que o ex-campeão pudesse superar a doença.

Na hora de revelar a condição do lendário ex-campeão, sua esposa Laura Vazquez foi muito contundente ao revelar a condição de seu marido ao Los Angeles Times. “Ele mal consegue falar e, quando o faz, fica com falta de ar. Ele está muito fraco”, disse ela na época.

Foi neste momento que Sulaiman incentivou a criação de uma conta GoFundMe chamada “Apoie Israel Magnifico Vazquez contra o câncer”. A família disse que arrecadou US$ 44 mil até a fatídica manhã de terça-feira.

“Israel Vazquez está finalmente descansando em paz”, escreveu Sulaiman em sua conta no X. “Que Deus dê forças à sua esposa Laura, aos seus filhos, familiares e amigos nesses momentos difíceis. Obrigado campeão por deixar uma marca tão especial. Você sempre será o Magnífico.”

Vázquez morreu em Los Angeles, cidade onde chegou para se estabelecer na carreira de boxeador e que escolheu para morar com a família depois de se aposentar. O recorde do boxeador nascido na Cidade do México foi de 44-5, com 32 nocautes.

“Obrigado, Israel, por tantas ótimas lembranças que você nos deu através de suas ações no ringue, mas, mais importante, fora dele”, acrescentou Sulaiman. “Agora você é eterno, descanse em paz, tudo ficará bem”, expressou Sulaiman também nas redes sociais, com quem Vázquez tinha um relacionamento muito bom.

Assim que a sua morte se tornou pública, diversas personalidades manifestaram as suas condolências em diversas redes sociais. O famoso Freddie Roach, ex-treinador dos melhores boxeadores da era moderna, disse: “Sempre um campeão mundial e uma lenda do boxe. Um dos melhores boxeadores com quem tive o privilégio de trabalhar, um campeão mundial. Israel, meu amigo, descanse em paz agora, minhas condolências à família Vazquez e a todos aqueles que chamaram Israel de amigo.”

Billy Dib, o australiano que foi campeão mundial peso pena do IBF e superpluma do IBO e sobreviveu ao câncer, postou: “Com o coração partido ao saber do falecimento de Israel Vazquez após sua corajosa batalha contra o câncer. dentro e fora do ringue Minhas mais profundas condolências à sua família, amigos e todos que o admiravam.

“Descanse em paz, Israel Magnifico Vazquez. Um verdadeiro lutador mexicano que lutou com coração puro em todas as lutas. Condolências à família de Israel”, disse o boxeador britânico aposentado Kieran Farrell.