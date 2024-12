Jack Shore acabou com a luta.

Em novembro, no UFC Edmonton, Shore foi enviado por Youssef Zalal, sua segunda derrota consecutiva. Essa foi a luta final no contrato do UFC da Shore e, em vez de assinar novamente com a promoção, na quarta-feira o lutador galês de 29 anos anunciou nas mídias sociais que ele está pendurado nas luvas.

“Olá pessoal, estou quieto por um tempo aproveitando o tempo com meus amigos e familiares.

“Como o que pode ser uma surpresa para alguns, decidi pendurar as luvas da minha carreira de luta profissional. Depois de lutar contra o meu contrato e levar algum tempo para pensar no que vem a seguir, fica claro para mim que meu tempo com brigas profissionais é feito. Embora eu tenha tido a chance de assinar novamente com o UFC, decidi que meus tempos terminaram. Quero agradecer ao UFC por me deixar viver meu sonho de infância de lutar pela maior organização do mundo e contra alguns dos melhores do mundo, eu gostei de cada minuto!

“Pelo que começou quando criança com um sonho, me levou a títulos amadores, títulos mundiais e vivendo meu sonho de lutar no UFC. Eu posso realmente dizer para todas as lutas que dei o treinamento e as brigas de tudo, nunca disse que não, nunca fiz perguntas, apenas mantenha minha cabeça baixa, permaneceu fiel a mim mesma e consegui mais do que jamais pensei possível.

“Durante toda a minha década de 20, lutar e treinar foi a minha vida e o único foco; No entanto, as últimas semanas/meses mostraram que esse não é mais o caso. E eu sempre prometei a mim mesmo quando era a mentalidade do check -out, me aposentaria do esporte, em vez de o esporte, me aposentar. Lesões me alcançaram depois de uma vida inteira no esporte. Estou saindo com meu mental sob controle, boa saúde, financeiramente estável e estou totalmente pronto para passar para o futuro.

“Há tantas pessoas que participaram da minha carreira desde o início. Meu lindo noivo Kaydie, que tem apoio e apoiou todas as decisões que eu já tomei, seja certo ou errado, meu filho Fraser por ser minha razão pela qual, minha mãe por sempre fazer tudo por mim e sempre me colocar em primeiro lugar sobre todos e tudo (desculpe Pelo estresse que causei ao longo dos anos, mamãe ❤️), minha irmã por sempre ter minhas costas e também ser um PA não remunerado por 10 anos.

“Minha família SMMA para os anos de treinamento e apoio nos tapetes e me tornando o lutador que sou hoje!

“Todo sucesso que tive dentro da gaiola que devo aos meus treinadores incríveis. Hehm e Gary por todo o seu conhecimento, Paul Reed por tudo o que ele adicionou nos últimos anos. É claro que o técnico Carl Parker, que nos últimos 10 anos melhorou constantemente meu jogo e me lembrou quem eu realmente sou, mesmo quando nem sempre acredito, o homem que se acalma quando você precisa acalmar e sobe a intensidade quando precisa Não tem medo de lhe dizer o que você não quer ouvir, e um homem que dedicou os últimos 10 anos de sua vida me tornando um lutador melhor.

“E é claro que meu pai, que fez um gordo de 12 anos acreditar em si mesmo e o convenceu a sempre perseguir seus sonhos, trabalhar duro e se orgulhar de quem eu sou. O treinamento de classe mundial que ele me dá há mais de 20 anos me ajudou a alcançar as coisas nesse esporte do que as pessoas apenas sonham. Mas o mais importante é que ele sempre permaneceu meu pai primeiro e sempre esteve lá e amava seu filho e seu lutador. Eu não seria quem sou ou consegui uma fração do que eu tinha se não fosse por esse homem. Da adega da arena a arenas ao redor do mundo, começamos como um par e eu sempre disse que terminaríamos como par. Não existe um homem melhor lá fora, para ter meu modelo/ mentor/ treinador. Não há tanque sem batidos.

“Sou um artista marcial para a vida e nunca estarei envolvido no esporte que amo, mas o amor pelo jogo simplesmente não existe e, por esse motivo, sei que é hora de me afastar.

“Que jornada. Pela primeira vez, posso finalmente dizer que tenho orgulho do que consegui e sempre fiz o meu melhor. Felizmente, quando as pessoas pensam no MMA galês, sempre pensam em tanque. Grande amor para todos vocês ❤️

“Tank Out”