Janelle Monáe posta armadilha para sede de biquíni para aniversário

Janelle Monáe está dando um presente de aniversário aos fãs… postando um vídeo de uma praia – e sem usar quase nada no clipe.

A cantora e compositora postou o vídeo no domingo… começando em uma cadeira azul gigante situada na praia – vestindo apenas um biquíni preto e branco.

Janelle – fazendo o papel de salva-vidas – tem binóculos nas mãos… vasculhando as ondas caso alguém precise de um pouco de salvamento.

Logo depois, Monáe posa com as mãos sobre a virilha sugestivamente… uma expressão encantada no rosto enquanto está sentada na enorme cadeira de praia.