Jardine e América devem jogar contra 12: Cruz Azul e o regulamento

O 0-0 deixa o xadrez intacto. Com certeza Anselmi vai mexer menos nas peças que Jardine, sabendo que o placar está a seu favor: Regulamento 1 a 0 América.

LOS ANGELES – Não 4-3-3. Não 4-4-2. Nem qualquer megalomania tática. Um 6-0-3 muito vulgar, astuto e eficaz. A mesma cicuta com que André Jardine embriagou Toluca, mas que se mostrou insuficiente, infértil contra o Cruz Azul.

0 a 0, no jogo de ida. Tudo continua em aberto, como na outra semifinal com o San Luis 2 a 1 sobre o Monterrey. O mistério e o suspense têm 90 minutos de especulações.

O Cruz Azul teve 65,1% de posse de bola e os dois times realizaram oito chutes no jogo. Heitor Vivas/Getty Images

Culpe a América por abrir mão do tempo, da grama e da bola no primeiro tempo e por ter apenas dois suspiros no segundo tempo pelo heroísmo de Kevin Mier?

Jardine tem um decreto de cima: o Tricampeonato. E, novamente, o fim justifica todos os meios e todos os medos.

O jogo decepcionou, pelo vazio sinistro do placar. Porém, em campo cumpriram-se os generosos mandamentos de uma meia-final sob compromissos: intensidade, devoção, concentração, ordem e momentos de bom futebol.

A diferença, para a Vuelta, pode ser que Martín Anselmi aprende rapidamente com o adversário e que o livro regulamentar o protege com um bilhete oculto para a final.

Para a Vuelta, Jardine terá que se parecer menos com a sua versão polida desta Liguilla, mantendo o objetivo de Luis Malagoncontra as duas artilharias mais poderosas do torneio. Sem dúvida, antes de Xolos compreendeu a sua fragilidade, mas não soube aprender, também com Xolos, a violar a Cruz Azul.

A Máquina assumiu o jogo. Domínio avassalador na primeira parte, desperdiçando oportunidades de gol, apesar de conseguir encontrar, internamente, uma forma de fazer frente a Luis Malagón, que se confirmou como o Arcanjo da graça americana.

Os Celestiais falharam, por uma hesitação de Luis Romão em posição de posse e execução, às indecisões de Ángel Sepúlveda, especialmente face ao estoicismo desesperado da cortina americanista, com dois filtros muito sólidos através de Álvaro Fidalgo e Alan Cervantes, e a soma de percursos de Alex Zendejas.

0-0 deixa o xadrez intacto. Com certeza Anselmi vai mexer menos nas peças que Jardine, sabendo que o placar está a seu favor: Regulamento 1 a 0 América. A posição na mesa é o inimigo de Jardine.

Sabendo que o coliseu é o mesmo, que o campo da casa é fictício em campo e só se materializa nas bilheteiras e arquibancadas, o Cruz Azul tem, no entanto, pouco ensaiou o exercício defensivo. Xolos, na Vuelta, poderia ter resgatado aquele quarto gol que teria mudado a história. Até o assédio na Vuelta contra o Tijuana, quando La Maquina recuou após empatar em três, deixou sentimentos de alto risco, e o América, por outro lado, tem esse tipo de serial killers na área, caso o Cruz Azul cede terreno , algo improvável, porém, porque nada seria melhor para a Máquina do que a América ousar, por extrema necessidade, procurar o objetivo milagroso.

ESPN+ em espanhol

Certamente no domingo, com a epiderme do estádio tatuada em azul claro, Cruz Azul vai se sentir mais confortável, mas lembre-se que a síndrome do medo do palco não tem impacto numa América com jogadores que já estiveram em torneios continentais, regionais e até europeus, em melhor nível, e claro, é o sangue grosso do Bicampeão.

Dada a pouca tolerância e os mimos exagerados que a arbitragem mexicana costuma ter para com o jogador, evidentemente e novamente – como no torneio anterior -, Na fase Semifinais os árbitros deixam de ser extremamente criteriosos. Isto foi demonstrado por Óscar Mejía, de acordo com a exibição de Curro Hernández na noite de quarta-feira em San Luis, onde não foi mostrado nenhum cartão amarelo. Mejía, por sua vez, fez apenas uma advertência e, curiosamente, em uma ação muito pequena. Esperamos que eles mantenham essa tolerância para permitir menos teatro em campo.

Assim, com o mistério e o suspense livres para especular durante 90 minutos, uma condição extrema se abre para Jardine: vencer ou fracassar na atribuição capital do Tricampeonato. E ele sabe disso: o Regulamento América 1-0. O inimigo não está apenas na quadra, mas também em preto e branco.