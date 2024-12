Jay-Z acusado de estuprar menina de 13 anos no processo de Diddy

17h08 horário do Pacífico – Tony Buzzbeeque entrou com a ação em nome de Jane Doe, disse ao TMZ … “O Sr. Carter negou anteriormente ter sido aquele que processou a mim e minha empresa. Ele até abriu seu caso frívolo sob um pseudônimo. O que ele não disse em seu recente A declaração é que minha empresa enviou uma carta de exigência em nome de uma suposta vítima e essa vítima nunca exigiu um centavo dele. O Sr. Carter não apenas me processou, mas também tentou me intimidar e assediar. Sua conduta teve o impacto oposto. Estou muito orgulhoso dela.

17h00 horário do Pacífico – Diddyos advogados de TMZ disseram ao TMZ… “Esta queixa alterada e o recente processo de extorsão contra o Sr. Buzbee expõem sua enxurrada de ações judiciais contra o Sr. Combs pelo que são: golpes publicitários descarados, projetados para extrair pagamentos de celebridades que temem que mentiras sejam espalhadas sobre eles , tal como foram espalhadas mentiras sobre o Sr. Combs Como a sua equipa jurídica já disse, o Sr. Combs tem total confiança nos factos e na integridade do poder judicial. processo. No tribunal, a verdade prevalecerá: que o Sr. Combs nunca agrediu ou traficou sexualmente ninguém – homem ou mulher, adulto ou menor.”

Jay-Z foi processado por drogar e estuprar uma menina de 13 anos em um processo ligado ao rapper Diddy, que caiu em desgraça… e que o magnata da música está chamando de “uma tentativa de chantagem”.

Nos documentos obtidos pelo TMZ… Jay-Z é citado por um acusador anônimo, que afirma que o rapper e Diddy a drogaram e estupraram em 2000.

A demandante, que está processando como Jane Doe, diz que a suposta agressão ocorreu em uma festa após o MTV Video Music Awards.

A acusadora originalmente abriu um processo contra Diddy em outubro… na qual ela alegou que o fundador da Bad Boy Records e uma celebridade não identificada começaram a agredi-la – enquanto uma mulher não identificada assistia.

Desde então, a acusadora nomeou Jay-Z como a outra celebridade na suposta agressão, enquanto ela reabriu seu processo contra Diddy para incluir o rapper de “Empire State of Mind” no domingo.

Os representantes de Jay-Z responderam ao processo com uma declaração do magnata do rap… que disse estar determinado “a expor [the accuser] pela fraude.”

Ele continuou… “Meu único desgosto é pela minha família. Minha esposa [Beyonce] e terei que sentar nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas afirmações, e explicarão a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência. As crianças não deveriam ter que suportar isso em tenra idade. É injusto ter que tentar compreender graus inexplicáveis ​​de maldade destinados a destruir famílias e o espírito humano.”

Diddy – que foi preso e indiciado sob a acusação de extorsão e tráfico sexual em setembro – enfrenta uma série de acusações de agressão sexual em vários processos judiciais.

Ele já negou todas as acusações feitas contra ele.