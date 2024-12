Jaylen Brown recebeu multa de US $ 25 mil por gesto de corte na garganta

Jaylen Brown está pagando o preço pela forma como comemorou sua enterrada insana sobre o atacante do Detroit Pistons Isaías Stewart … com a liga atingindo-o com uma multa pesada por tudo isso.

A jogada em questão caiu a 12 segundos do final durante a vitória do Celtics sobre o Motor City na noite de quarta-feira, com Brown acertando um pôster desagradável em Stewart para deixar o TD Garden enlouquecido.

No momento, o jogador de 28 anos enfatizou o destaque fazendo um gesto cortante em direção a Stewart – e acontece que a NBA não era fã da mudança… porque a liga anunciou que ele precisará desembolsar mais de US$ 25 mil por “fazer um gesto inapropriado na quadra de jogo”.





A multa provavelmente não surpreendeu Brown… porque após o jogo, ele disse aos repórteres que esperava ouvir da Associação sobre a jogada viral.

Embora US$ 25 mil possam parecer um número surpreendente para muitas pessoas… Brown não sentirá realmente seus efeitos – já que assinou um contrato de cinco anos no valor de US$ 304 milhões com os Cs em julho de 2023.