Jennifer Lopez e família vão às compras de Natal de última hora em Aspen

Jennifer Lopez está aproveitando um Natal com neve este ano… agasalhando-se enquanto passeia por Aspen, Colorado, com um de seus filhos e o resto de sua família.

A cantora e compositora caminhou por Aspen com sua família na terça-feira… vestindo um casaco marrom quente com jeans rasgados e um par de sapatilhas marrons.

O grupo, incluindo o empresário de longa data de Lopez, Benny Medina, e a sócia de produção Elaine Goldsmith-Thomas, fizeram algumas compras… chegando a várias lojas, incluindo a Gucci como equipe – com J Lo aparentemente no centro do passeio do grupo.