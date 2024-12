Jiménez está a um gol da marca de Chicharito na Premier

O atacante mexicano chegou aos 52 gols no campeonato inglês com o gol que colocou o Fulham à frente do Arsenal.

Raul Jiménez desempenhou um papel fundamental no empate de 1 gol entre o Fulham e o Arsenal no duelo da 15ª rodada do Primeira Liga. O atacante mexicano marcou o gol dos Cottagers que impediu os Gunners de se aproximarem do Liverpool na liderança da tabela. liga inglesa

Além disso, com a anotação, Raul Jiménez Ele marcou seu quinto gol até agora nesta temporada, mas o mais importante, ele marcou seu 52º gol em Primeira Liga e estava um pouco longe de igualar o marca o que ele colocou Javier ‘Chicharito’ Hernández com 53 pontuações durante sua passagem pelo liga inglaterra.

Raúl Jiménez marcou o seu 51º gol na Premier League. Imagens Getty

Foram poucas as oportunidades de gol do ‘Lobo de Tepeji’, mas quando teve uma, mandou para defender e então se tornou a figura do seu time, que resistiu aos ataques de uma equipe durante toda a partida. Arsenal que os superou em termos de nomes.

Raul Jiménez Ele entrou como titular no jogo em Craven Cottage. Protegido pela torcida, ele queria voltar a marcar, já que não marcava desde 19 de outubro, quando marcou contra o Aston Villa. No entanto, a confiança manteve-se plenamente na sua qualidade como goleador.

Jiménez Ele recebeu passe filtrado de Kenny Tete e cabeceou na área de David Raya. Com a marcação acertada, o mexicano acertou o chute que encaixou no gol dos Gunners logo aos 11 minutos e colocou seu time na frente no placar.

Jiménez Ele mostrou seu grande momento e comemorou muito com seus companheiros e torcedores. No entanto, o Fulham A partir daquele momento sofreu a pressão incessante do Arsenalque se jogou na frente com o objetivo de resgatar uma unidade e não se distanciar do Liverpool na liderança da tabela geral.

O mexicano continuou em campo, mas as opções que tinha no ataque eram poucas. Para o Fulham Foi difícil para eles aguentar a pressão, mas pelo menos ao intervalo mantiveram a vantagem.

No segundo tempo, os homens de Arteta se ajustaram e saíram com muita força no ataque. Tanto ataque levou William Saliba a marcar o gol do empate em cobrança de escanteio. Após contra-ataque, o zagueiro empurrou a bola apesar da dúvida de impedimento.

Raul Jiménez Ele permaneceu em campo até os 79 minutos, quando deu lugar a Rodrigo Muniz. O mexicano saiu aplaudido e com cartão amarelo, mas não conseguiu mais dar vantagem ao seu time.

No final, Bukayo Saka fez a diferença para o Arsenalmas estava impedido e o VAR aproveitou a oportunidade para marcar três, afastando o Liverpool do topo da tabela. Primeira Liga.