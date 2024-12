Jojo Siwa pega rumores de nova namorada, Kath Ebbs, de LAX

JoJo Siwa parece que não está mais voando sozinha… porque filmamos ela pegando uma suposta nova namorada Kath Ebbs do aeroporto LAX.

A ex-aluna de “Dance Moms” apareceu em seu Cybertruck para pegar Ebbs no Terminal Internacional Tom Bradley em Los Angeles na quinta-feira.

Confira fotos e vídeos, obtidos pelo TMZ… JoJo é toda sorrisos ao cumprimentar Ebbs com um grande abraço antes de recuar e se olhar nos olhos.

Os dois então saem de braços dados do terminal com Ebbs empurrando sua mala amarela. Eles parecem tão felizes juntos que JoJo dançou um pouco a caminho do Cybertruck.