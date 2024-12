CNN

–



Ketanji Brown Jackson está pronta para cumprir mais um dos objetivos de sua vida.

A primeira mulher negra a ocupar o cargo na Suprema Corte deve aparecer em um show da Broadway no sábado, quando subir ao palco em uma apresentação de uma noite em “& Juliet”.

É um papel secundário no show das 20h ET, e Jackson participará de um talkback com o público após a apresentação, o show foi compartilhado em um post no Instagram na segunda-feira.

O programa não compartilhou detalhes sobre o papel de Jackson. A publicação de entretenimento Deadline informou que a juíza assumirá um lugar de conjunto que foi criado para ela.

Em seu livro de memórias “Lovely One”, citado pelo programa em seu anúncio, a juíza compartilhou que, em seu ensaio de candidatura à Universidade de Harvard, onde obteve seus diplomas de graduação e de direito, ela escreveu que era sua fantasia ser “a primeira Juíza negra da Suprema Corte aparecerá em um palco da Broadway.”

“Vamos realizar esse sonho adolescente, juiz Jackson”, dizia o programa no post.

Em setembro, Jackson expressou seu amor pelo teatro durante uma turnê de imprensa para seu livro de memórias, cantando algumas linhas de “The Wiz” durante uma reunião com a ex-apresentadora da CNN e atual âncora do “CBS Mornings” Gayle King no famoso Apollo Theatre, de acordo com a Associated Press.

Ela revelou em uma entrevista separada que, como estudante em Harvard, foi parceira de cena do futuro vencedor do Oscar Matt Damon. Ela lembrou que a cena correu bem para ela e recebeu ótimas críticas de seu professor, que ficou menos impressionado com a atuação de Damon.

“Eu pensei, ‘Oh meu Deus, fui melhor do que Matt Damon em uma cena’”, disse Jackson à CBS.

“& Julieta” é uma versão moderna de “Romeu e Julieta” e reescreve o final da tragédia de Shakespeare, explorando o que teria acontecido se Julieta não tivesse morrido, segundo o site do programa.

Descrito pelo The New York Times em sua crítica como uma “produção super pop”, o programa apresenta sucessos pop como “…Baby One More Time” de Britney Spears e “Roar” de Katy Perry.