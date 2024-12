Juiz Mathis processado por supostamente ameaçar atirar em funcionário municipal

Em Juiz Matemática ameaçou atirar em um funcionário municipal porque um caminhão basculante estava bloqueando sua garagem… pelo menos de acordo com um novo processo.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, um homem chamado Ricardo Costa afirma que estava trabalhando no Departamento de Los Angeles. de Água e Energia em julho de 2023, trabalhando fora da casa de Mathis quando ele diz que o juiz da TV começou a xingá-lo.

Acosta afirma que Mathis estava saindo de sua garagem em seu carro, então saiu do veículo e começou a lançar palavrões … gritando para Acosta “tirar a porra do caminhão do caminho”.

O funcionário municipal afirma que Mathis estava parado atrás do caminhão basculante neste momento e disse que disse a Mathis para sair de trás do caminhão por razões de segurança… porque ele estava preocupado que o caminhão pudesse rolar para trás quando engatado porque estava estacionado em uma inclinação.

Acosta afirma que Mathis disse a ele que “não deu a mínima e para atropelá-lo e ver o que acontece com ele”. Ele diz que Mathis então disse que tinha algo para ele, correu para dentro de casa e voltou com uma arma.

Nos documentos, Acosta afirma que Mathis brandiu a arma de fogo e declarou: “Vou estourar um boné… você quer foder comigo”. Ele diz que Mathis voltou para o carro e foi embora, mas não antes de ameaçar novamente “estourar um boné”.

Acosta está processando Mathis por agressão e imposição intencional de sofrimento emocional… e ele está processando Mathis por danos.



O processo segue uma história que divulgamos em julho de 2023… quando fontes policiais nos disseram que um funcionário do LADWP fez uma queixa à polícia, acusando Mathis de ameaçar trabalhadores com uma arma após um confronto acalorado.

O advogado do juiz Mathis, Anahita Sedaghatfar diz ao TMZ … “Esta reclamação não registrada que foi convenientemente divulgada publicamente é uma última tentativa do Sr. Acosta de extorquir meu cliente, o juiz Mathis, para obter ganhos financeiros. A recitação dos ‘fatos’ pelo Sr. Acosta simplesmente não está de acordo com o que realmente aconteceu durante o incidente, que ocorreu há mais de um ano.”

Ela continua: “O relatório feito ao LAPD pelo superior do Sr. Acosta contém muitas falsidades demonstráveis, ao mesmo tempo que admite que o juiz Mathis temia por sua própria segurança e pela segurança de sua família devido às ameaças feitas pelo Sr. Acosta e seus companheiros e a falsa prisão que impuseram ao juiz Mathis em sua propriedade privada.”