Kamaru Usman não gostou de Ian Machado Garry, alegando que ele fugiu de uma possível luta contra ele antes de finalmente marcar um confronto contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310.

Nos dias que antecederam sua luta, Garry disse que Usman “tem peito grande e bolas pequenas”, ao mesmo tempo que alegou que o UFC lhe disse “Kamaru Usman não quer nada com você” após tentar marcar uma luta entre eles. Após a derrota de Garry para Rakhmonov na noite de sábado passado, Usman foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar o franco irlandês em sua próxima luta, o que gerou uma reação acalorada do ex-campeão meio-médio do UFC.

“Ele merece isso?” Usman disse em seu Podcast libra por libra. “Isso que eu vou falar é que antecedeu essa luta, falou-se muito, ele fez um monte de coisas ‘todo mundo está fugindo de mim!’ Eu não fujo de ninguém. Ninguém. Eu não fujo de ninguém.

“Não conheço muitos caras que vão fugir de alguém porque esse é o jogo. Lutamos para ganhar dinheiro. Se não lutarmos, não seremos pagos. Qualquer pessoa no UFC tem que intervir para receber o pagamento. A noção de ‘eles estavam com medo de mim, eles estavam fugindo’. Quem é você? Quem é você para que eu, entre todas as pessoas, tenha medo de você. Quem é você?”

Usman não luta desde que levou Khamzat Chimaev a uma decisão acirrada em uma luta de última hora no peso médio em outubro de 2023.

Embora tenha reconhecido que o UFC entrou em contato com a possibilidade de enfrentar Rakhmonov depois que o atual campeão dos meio-médios Belal Muhammad sofreu uma lesão, Usman disse que ainda não estava saudável o suficiente para competir.

Depois que Garry acabou conseguindo a luta, ele mirou em muitos dos principais pesos meio-médios da divisão por supostamente evitarem Rakhmonov e não aceitarem as oportunidades apresentadas a eles.

Em resposta, Usman promete que quando estiver pronto para competir, aceitará de bom grado qualquer luta que o UFC lhe oferecer, mas certamente não perderá o sono por causa dos golpes de Garry contra ele.

“Acho que ele ficou chateado porque queria que eu fosse seu substituto tardio para sua luta. Quem diabos é esse cara para eu ser um substituto tardio? Usman disse. “O que? Não.

“Como eu disse, o mais importante para mim só preciso ficar saudável. Não importa quem seja. Uma vez que estou saudável e sinto que estou saudável para voltar lá e fazer o que faço, não me importo. Você poderia trazer King Kong e os irmãos de King Kong, se eles conseguirem 170, nós conseguimos. Então é o que é.”