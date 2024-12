Kamaru Usman responde a chamada de Joaquin Buckley no UFC Tampa

Kamaru Usman ouviu Joaquin Buckley dizer seu nome e tem uma resposta para o promissor desafiante dos meio-médios.

Após sua vitória sobre Colby Covington no UFC Tampa no último sábado, Buckley aproveitou seu tempo de entrevista pós-luta para citar vários notáveis ​​​​de 170 libras, incluindo Usman, Leon Edwards e Belal Muhammad, com Usman se destacando do pelotão.

Em seu Libra 4 libras podcast, Usman respondeu à chamada, enfatizando que está aberto para lutar contra Buckley e qualquer outra pessoa, mas estará em sua programação.

“Eu me sinto como a gostosa do bar, todo mundo quer um pedaço”, disse Usman. “É quase como se ninguém estivesse ouvindo o que estou dizendo. Ninguém está entendendo o que estou dizendo. Eu não me importo com quem é. Shavkat [Rakhmonov]Belal, Ian [Machado Garry]Buckley, ‘JDM’ [Jack Della Maddalena]Eu não me importo com quem seja. Uma coisa que não farei porque já fiz isso por muito tempo e por muito tempo, e é em parte por isso que estou tendo que fazer essa dispensa, é competir quando não estiver pronto. Quando estou saudável, não me importo com quem seja.”

Usman esteve presente na Amalie Arena para ver de perto seu rival de longa data, Covington, e seu potencial próximo oponente, Buckley. Durante grande parte da disputa, Buckley dominou Covington na trocação, mas a luta chegou ao fim antes dos rounds do campeonato, quando um médico determinou que Covington não poderia continuar devido a um corte sangrento no olho direito.

Pelo que viu, Usman acredita que combina bem com Buckley.

“Lembro-me de assistir a luta de Buckley e fiquei exausto de todo o card, mas lembro de assistir e dizer: ‘Oh, eu gosto dessa luta. Eu realmente gosto desse confronto’”, disse Usman. “Covington o derrubou algumas vezes. Obviamente, eu e Covington utilizamos o wrestling de maneira diferente e a forma como abordamos as lutas. A maioria das pessoas sabe que quando eu te derrubo, você não vai se levantar a menos que eu queira que você se levante, e então é diferente.

“Lembro de assistir a luta e vou, Buckley se saiu muito bem. Em primeiro lugar, grite para Buckley, ele se saiu muito bem por ter conseguido passar por um cara como Covington. Com o Covington tendo aquela longa folga, não sei como ele vai aparecer, mas todo mundo sabe que conforme a luta vai ficando mais tarde, o Covington fica um pouco mais confortável, então seria o quão rápido ele conseguiria pegar o remova a ferrugem e siga em frente. Buckley realmente não permitiu que ele fizesse isso.”

Usman respondeu recentemente às críticas dos fãs por não aceitar uma luta de última hora com Shavkat Rakhmonov no UFC 310, depois de sugerir anteriormente que estava aberto a intervir para salvar a luta após a desistência do campeão meio-médio Belal Muhammad. Ele quer deixar bem claro que não só está disposto a enfrentar qualquer um como pretende conquistar novamente a categoria.

“Não me importo com quem seja”, disse Usman. “É como se ninguém estivesse me ouvindo. Parece que toda semana chegamos aqui e eu tenho que fazer isso, ninguém está ouvindo. Quando eu estiver saudável, vou gritar com cada um de vocês, não importa quem seja. Passei pela divisão e depois comecei a passar pela divisão novamente, então não importa.”

Caso uma luta com Buckley não esteja nos planos, Usman tem uma sugestão para o candidato que já venceu seis lutas consecutivas desde que caiu para 170 libras: um confronto com Ian Machado Garry.

Garry inicialmente deveria lutar contra Buckley na luta principal de sábado, mas foi transferido para o UFC 310, onde perdeu na decisão competitiva para Rakhmonov. Antes disso, Garry havia vencido suas primeiras 16 lutas, incluindo oito no UFC, então Usman acha que faz sentido para eles permanecerem na disputa pelo título.

“[Garry] talvez não queira [re-book Buckley]mas você não está realmente em posição de apenas dizer: ‘Ah, não, eu não quero’, especialmente porque você está saindo de uma derrota”, disse Usman. “Você não está realmente em posição de dizer isso. Você quer voltar ao título e acho que o Ian diz que quer chegar ao título, esse é o caminho aqui. Vá em frente e pare um cara que está em uma maré de azar, e Buckley está em uma maré de azar.