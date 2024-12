Kamaru Usman tem mensagem para os fãs que criticam ele não lutar contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310: ‘Cale a boca’

Kamaru Usman está escolhendo suas lutas com cuidado e espera que os fãs entendam o porquê.

Caso contrário, ele tem alguns conselhos não tão amigáveis ​​para eles.

O ex-campeão meio-médio do UFC declarou recentemente que estava disponível para lutar contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310, depois que Rakhmonov foi originalmente escalado para lutar contra o atual campeão Belal Muhammad. “Remember the Name” foi forçado a sair do card de sábado devido a uma lesão, deixando uma vaga no último pay-per-view da promoção de 2024, e Usman disse que ficaria bem em lutar contra Rakhmonov em curto prazo, embora eles tenham treinou na mesma academia.

Ian Machado Garry finalmente recebeu a ligação para lutar contra Rakhmonov e, aparentemente, Usman recebeu algumas críticas dos fãs por sua decisão. Em seu Libra-4-Libra podcast, ele respondeu às críticas.

“Esta é uma luta intrigante”, disse Usman. “Esta é uma luta na qual eu potencialmente iria entrar. Já mencionei isso um milhão de vezes, o que é uma loucura para mim, porque estou vendo pessoas online dizendo: ‘Ah, você está com medo? Você está se esquivando? Você está se esquivando? Você está com medo? Você está com medo? O que?

“Eu fico tipo, ‘Espere, o quê?’ Este é o mesmo sentimento que sinto que as pessoas têm com Jon Jones. É como quando as pessoas, onde vocês são fãs ou fãs de um lutador, não conseguem o que desejam, ‘Essa é a luta que eu quero’, então é como, ‘Esse cara deve estar com medo porque ele não fez isso’. aceite a luta. Tipo, pessoal, calem a boca. Cale-se. A gente entra lá todas as vezes – tenho 22 ou 25 lutas, não sei quantas lutas, mas você pensa todo mundo: ‘Ah, você está com medo.’ Campeão mundial e defensor de cinturões repetidamente, ‘Oh, ele está com medo.’ Cale-se. Só porque você não conseguiu o que queria. Adivinhe, é como se sua mãe lhe dissesse: ‘Não, você não pode ficar com esse brinquedo hoje’. Então cale a boca.”

Usman não luta desde o UFC 294, em outubro de 2023. Nesse evento, Usman subiu na categoria de peso para uma luta de última hora com o invicto Khamzat Chimaev. Depois de um início lento, Usman se recuperou para dar a Chimaev uma disputa difícil, mas acabou perdendo por decisão da maioria.

Não está claro qual será o próximo movimento de Usman, já que ele busca encerrar uma seqüência de três derrotas consecutivas (que inclui duas derrotas pelo título para Leon Edwards), mas ele vê um caminho onde eventualmente dividirá o octógono com Rakhmonov ou Garry.

“Honestamente, colocando meu chapéu profissional, posso ver um mundo onde Ian Garry faz isso, mas eu realmente não me importo muito com os dois caras, então realmente não me importo”, disse Usman. “Eu não estou escolhendo. Seja quem for, em algum momento terei que ver e terei que fazer o que faço, mas não me importo muito. Mas posso ver um mundo onde Ian consegue fazer isso. Shavkat é muito bom e muito perigoso, mas posso ver um mundo onde Ian consegue fazer isso.”

Usman se absteve de escolher um vencedor para o co-evento principal do UFC 310. No entanto, ele alertou que a tão esperada batalha dos meio-médios invictos pode não corresponder ao hype do ponto de vista do entretenimento.

“Não estou odiando de forma alguma, forma ou estilo, adoro a luta no papel, mas não acho que será tão emocionante quanto as pessoas pensam”, disse Usman. “As pessoas estão esperando sangue e isso e aquilo. Não acho que será assim porque Ian Garry é um lutador inteligente que está disposto a apenas dançar por 30 minutos. Ele vai dançar por aí. Ele está disposto a fazer isso para criar o espaço que deseja para tentar acertar seus golpes.

“Shavkat, não necessariamente. Shavkat vai jogar com você um pouco, mas Shavkat em algum momento vai querer ir, então se Ian não quiser ir, sabemos que são necessários dois para dançar o tango. Se Ian não quiser continuar, essa luta pode não ser o banho de sangue que todos esperam, todo mundo deseja e diz ‘ooh aah’, mas no papel acho que é uma luta fantástica e o O de alguém tem que ir.