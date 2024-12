Karrueche Tran mostra um pouco de pele em um biquíni colorido e pequenininho no México

Karrueche Tran escapou do frio para se divertir ao sol … indo para Cancún, no México, com um biquíni pequenininho antes das férias.

Confira… a atriz vestiu um maiô colorido de 2 peças que exibia perfeitamente seu corpo em forma… incluindo sua garupa redonda. Karrueche parecia estar ocupada com seu telefone, mantendo-o à mão durante a maior parte do tempo relaxando na cabana na espreguiçadeira.

Karrueche estava visivelmente solteira para sua escapadela no México… meses depois de se encontrar no meio de um ex Chris Browncarne com Quavo.

Lembre-se, a modelo e o cantor namoraram entre 2011 e 2015… mas, quase uma década depois, CB apareceu para chamar a atenção do rapper do Migos em sua música, “Weakest Link” – depois que ele e KT foram vistos saindo aqui e lá ao longo dos anos.

Quando conversamos com Karrueche em abril, ela deixou claro ela queria ficar de fora da rivalidade… dizendo que não tinha opinião de um jeito ou de outro.

Rumores circularam mais tarde no verão de que Karrueche e O jogo pode ter sido um item quando este mudou sua foto de perfil do Instagram para uma foto dela. No entanto, The Game esclareceu mais tarde que eles eram apenas amigos.