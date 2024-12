Kate Cassidy compartilha vídeos caseiros do relacionamento de Liam Payne

Kate Cassidy está relembrando seu relacionamento com o falecido Liam Payne … compartilhando uma série de vídeos caseiros do tempo que passaram juntos.

A influenciadora acessou o TikTok no domingo, onde postou uma doce homenagem ao ex-aluno do One Direction… quase 3 semanas depois que ele foi sepultado em Amersham, Inglaterra.

No upload de quase um minuto e 30 segundos, Kate compartilhou uma série de momentos íntimos entre ela e Liam… cortando clipes deles rindo, se beijando e se abraçando – tudo isso ao som da música “Fade Into Você” por Estrela Mazzy .

KC esteve com Liam na Argentina nos dias que antecederam sua morte… a dupla viajou para o país sul-americano no início do mês para apoiar sua colega estrela do 1D Niall Horan em seu show.