Kate Middleton dá a Meghan e Harry uma lição de elegância com seu elegante cartão de Natal

TA temporada de férias está a todo vapor e a Família Real mais uma vez chamou a atenção do público com seus cartões de Natal. Este ano, o destaque foi para o gestos contrastantes dos Sussex e dos Galesreacendendo as conversas sobre a divisão real em curso. Em 16 de dezembro, Meghan Markle e o Príncipe Harryrevelou seu cartão de férias de 2024.

O cartão apresentava momentos comoventes de suas viagens filantrópicas incluindo uma foto rara e sincera de seus filhos Príncipe Archie e Princesa Lilibetcorrendo alegremente para os braços dos pais. Embora muitos fãs tenham achado a imagem comovente, outros a criticaram, alegando as imagens das crianças pareciam ser geradas por IA.

Kate Middleton compartilha mensagem sincera sobre o amor ser o maior presente

Enquanto isso, apenas três dias depois, o Príncipe William e a Princesa Kate divulgaram seu cartão de Natal. Os galeses escolheram um retrato de família sincero tirado no início deste ano em Norfolk. A foto originalmente fazia parte de um vídeo comovente em que Kate revelou que havia completado a quimioterapia e estava “indo bem”. A imagem, mostrando a futura Rainha cercada por sua famíliatocou os observadores reais.

A colunista Amanda Platell destacou as grandes diferenças entre as duas cartas, comentando: “Que contraste com a imagem que a Princesa de Gales divulgou para o cartão do País de Gales – uma foto tirada do vídeo comovente que ela fez no início deste ano com sua família… Mostra a diferença entre os dois lados da família.”

A elegância de Natal de Kate vs. controvérsia de Sussex

Platell não hesitou em comentar sobre a posição atual dos Sussex, observando que sua popularidade nos EUA foi afetada. Ela observou: “À medida que a popularidade de Harry e Meghan nos EUA despenca – e a de Kate dispara, sendo até nomeada para Personalidade do Ano pela revista Time – tudo o que fazem começa a ter um ar de desespero, de serem forçados a.”

Alguns observadores reais até especularam que O cartão de Kate pode ter sido uma mensagem sutil para Meghan. Platell acrescentou: “Nessa foto simples de nossa futura rainha cercada por sua jovem família, Kate ensinou a Meghan uma lição vital: como ser elegante no Natal.“

Além do cartão de Natal, Harry e Meghan também chamaram atenção por estender um ramo de oliveira ao rei Carlos. O especialista real Hugo Vickers descreveu a decisão de evitar polêmica como um “presente especial” para o monarca atingido pelo câncer. “Ele é [Harry] aquele que precisa se recompor e estender o ramo de oliveira porque é ele quem está dificultando as coisas entre eles“, disse Vickers O Sol. Essa mudança ocorre depois de anos de tensão após o afastamento dos deveres reais e o polêmico livro de memórias de Harry. Poupar.