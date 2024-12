Kate Middleton entrega mensagem de feriado e menciona momentos de tristeza na postagem

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kate Middleton está espalhando a alegria positiva do feriado com uma mensagem edificante, ao mesmo tempo que menciona “momentos de alegria e tristeza” antes de seu concerto anual de canções de natal.

A Princesa de Gales – que continua sua recuperação do câncer – compartilhou um clipe sincero em suas redes sociais na terça-feira… exortando todos a “brilharem uns pelos outros”.

O clipe mostra várias imagens do evento de Conto de Natal que Middleton organiza todos os anos, que foi gravado na Abadia de Westminster no início deste mês… com crianças pendurando decorações, tocando tambores de aço e – é claro – cantando com todo o coração.

No clipe, a Princesa Kate fala sobre todas as pessoas inspiradoras do Reino Unido… abraçando os necessitados – dizendo que esta é a época do ano em que todas as pessoas devem brilhar umas pelas outras.

Ela então menciona que “em momentos de alegria e tristeza, somos todos a luz uns dos outros”. Middleton termina sua mensagem desejando a todos e suas famílias um Feliz Natal.

Middleton e sua família certamente sentiram alegria e tristeza este ano… porque enquanto a princesa participa de mais eventos públicos, ela ainda está lutando contra o câncer.

Como você sabe…Kate anunciou seu diagnóstico em uma mensagem de vídeo em março – depois que surgiram especulações sobre seu paradeiro.

Durante o resto do ano – que o seu marido, Príncipe Guilhermeconsiderado provavelmente o mais difícil de sua vida – Kate voltou lentamente às funções públicas… fazendo um aparição no Trooping the Color em junho e Wimbledon em julho.