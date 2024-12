Katy Perry arrasa no palco do Jingle Bell Ball 2024 em Londres com roupa sexy de Papai Noel

Katy Perry transformou o Jingle Bell Ball 2024 em seu próprio país das maravilhas do inverno, eletrizando o palco enquanto ela lançava hit após hit!

Katy começou na O2 Arena de Londres no domingo à noite com bops de seu novo álbum “143” — mas não se esqueceu dos clássicos, cantando tudo, desde “I Kissed a Girl” até “Teenage Dream”… tudo isso enquanto usava uma roupa escaldante de Papai Noel.

Katy manteve a multidão gritando com “Roar” e iluminou a arena com “Firework”, servindo a realidade festiva em uma combinação vermelha e botas brancas peludas. Adicione suas vibrações de palco animadas e foi pura magia de Katy!

Sem dúvida, Katy está a todo vapor quando se trata de se apresentar… e esse show foi basicamente um aquecimento para sua The Lifetimes Tour, que pegará a estrada em 2025, então há muito mais por vir dela!

Katy entregou um desempenho épico com energia de sobra, enquanto ela saía com seu homem Orlando Flor logo depois.

A estrela tinha tudo a ver com boas vibrações – ela nem se preocupou em mudar seu traje festivo antes de aparecer no hot spot Chiltern Firehouse com Orlando para uma noite divertida!