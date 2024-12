Kennedy diz que é “totalmente a favor” da vacina contra a poliomielite enquanto senadores republicanos levantam questões sobre seus pontos de vista

CNN

está tentando conter as preocupações sobre seu histórico de ceticismo em relação às vacinas enquanto se reúne com senadores republicanos que votarão sobre a possibilidade de confirmá-lo como a escolha do presidente eleito Donald Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Kennedy disse na segunda-feira aos repórteres no Capitólio que é “totalmente a favor” da vacina contra a poliomielite – comentários que surgiram horas depois de Trump ter dito numa conferência de imprensa que os americanos “não vão perder a vacina contra a poliomielite”.

Vários senadores republicanos disseram na segunda-feira que pressionariam Kennedy para explicar completamente seus pontos de vista e intenções sobre as vacinas antes de decidir se o apoiariam – destacando o trabalho que temos pela frente para a escolha de Trump no HHS.

Questionada sobre Kennedy ter dito que apoia a vacina contra a poliomielite, a senadora do Alasca Lisa Murkowski, uma importante republicana centrista que se reunirá com Kennedy esta semana, disse: “Não ouvi isso. Mas então acho que isso levanta a questão: é apenas aquela vacina ou de onde ela vem de forma mais ampla?”

Ela continuou: “Então, essas são as conversas que considero importantes para eu ter com ele, porque acho que as vacinas salvam vidas”.

O senador Thom Tillis, que faz parte do comitê de saúde, disse que quer dar a Kennedy a oportunidade de explicar sua opinião sobre as vacinas.

“Se forem conforme relatado, é claro”, disse o republicano da Carolina do Norte quando questionado se estava preocupado com o que ouviu.

“Penso que é difícil contestar que as vacinas são provavelmente um dos factores-chave por detrás da nossa esperança de vida e da eliminação de flagelos que mataram milhões de pessoas antes da vacina”, acrescentou.

A insistência de Trump e Kennedy na segunda-feira de que o próximo governo não visaria uma vacina em uso desde 1955 seguiu-se a relatos de que um advogado afiliado a Kennedy solicitou à Food and Drug Administration dos EUA que revogasse a aprovação da vacina contra a poliomielite usada nos Estados Unidos. Se Kennedy for confirmado como chefe do HHS, ele supervisionará o FDA e poderá tomar a rara medida de intervir no processo de revisão de petições.

O líder cessante da minoria no Senado, Mitch McConnell, um sobrevivente da poliomielite, emitiu um aparente aviso a Kennedy numa carta na semana passada, escrevendo que “qualquer pessoa que procure o consentimento do Senado para servir na próxima administração faria bem em evitar até mesmo a aparência de associação”. com esforços para rescindir a aprovação da vacina contra a poliomielite.

A carta foi referenciada pelo novo líder da maioria no Senado, John Thune, ao dizer que Kennedy precisará explicar se apoia a vacinação de pessoas contra a poliomielite.

“Espero que esse seja um assunto que eu e muitos outros colegas provavelmente levantaremos com ele”, disse o republicano de Dakota do Sul.

O senador da Flórida, Rick Scott, defendeu Kennedy depois de conversar com ele, dizendo que os dois querem “transparência” nas vacinas.

“O que ele quer com as vacinas é, e é nisso que acredito, transparência. Acho que precisamos saber exatamente, com todas as vacinas, quais têm sido as pesquisas e, você sabe, elas funcionam? E qual é o seu risco? ele disse à CNN quando questionado sobre o que Kennedy havia dito sobre as vacinas.

Kennedy se recusou a responder às perguntas da CNN na segunda-feira sobre se ele mantém seus comentários anteriores ligando as vacinas ao autismo.

Mas Kennedy disse ao senador Markwayne Mullin que planeja “questionar” a ciência das vacinas, disse o senador de Oklahoma aos repórteres após se reunir com o escolhido do HHS.

Pressionado por Manu Raju, da CNN, se Kennedy encorajaria as pessoas a não vacinarem seus filhos, Mullin disse: “Não, acho que não. Acho que ele questionará a ciência e estou feliz que ele questione isso.”

Mullin disse aos repórteres que ele e Kennedy discutiram as taxas de autismo nos EUA, mas que Kennedy não associou isso especificamente ao uso de vacinas, como fez no passado. “Ele disse: ‘Temos que questionar isso. O que está causando isso?’” Mullin disse. Ele acrescentou que Kennedy lhe disse que apoiava “100%” a vacina contra a poliomielite, e o senador de Oklahoma expressou sua crença de que “essa é diferente”.

Kennedy muitas vezes abordou com cautela a questão das vacinas como candidato presidencial. Numa entrevista à Fox News em julho de 2023, Kennedy – então ainda concorrendo como democrata – disse: “Acredito que o autismo vem das vacinas, mas acho que a maioria das coisas que as pessoas acreditam sobre as minhas opiniões sobre as vacinas estão erradas”.

Kennedy, que mais tarde lançou uma campanha presidencial independente antes de desistir para apoiar Trump, vai reunir-se com senadores republicanos esta semana, enquanto a equipa de Trump se prepara para o que poderão ser controversas audiências de confirmação.

Em Kennedy, Trump escolheu um membro da família democrata talvez mais proeminente – um dos 11 filhos do falecido procurador-geral Robert F. Kennedy e sobrinho do presidente John F. Kennedy. No entanto, ele também escolheu um promotor da desinformação sobre vacinas, cujo histórico de falsas alegações de ligações entre vacinas e autismo fez dele uma escolha controversa para liderar o HHS.

O apoio passado de Kennedy ao direito ao aborto também pode ser problemático para alguns republicanos. Mullin disse que Kennedy lhe disse que ele “serve a vontade do presidente dos Estados Unidos” e que estaria promovendo políticas apoiadas por Trump, que disse achar que o aborto deveria ser deixado para os estados.

No Senado do próximo ano, controlado pelo Partido Republicano, Kennedy pode dar-se ao luxo de perder apenas três votos do Partido Republicano, se todos os Democratas se lhe opuserem. A extensão do seu apelo bipartidário, no entanto, ainda é uma questão em aberto, com alguns liberais a elogiar o seu compromisso em enfrentar as empresas farmacêuticas, bem como a desafiar a utilização de pesticidas e o consumo de alimentos processados.

A senadora Kirsten Gillibrand, democrata de Nova York, disse a Pam Brown da CNN na terça-feira que Kennedy trabalhou em algumas questões que lhe interessam, como segurança alimentar e ar e água limpos. “Portanto, acho que há muitas questões nas quais podemos encontrar pontos em comum com o Sr. Kennedy”, disse ela. “E estou ansioso para explorá-los antes de decidir como vou votar.”

Pressionado sobre o que seria necessário para apoiá-lo na liderança do HHS, Gillibrand voltou às vacinas. “Só quero ter a certeza de que não haverá redução no acesso às vacinas para crianças em idade escolar. Sabemos que as vacinas funcionam”, disse ela na “CNN Newsroom”.

Os comentários de Kennedy e Trump na segunda-feira sugerem que foram as posições de Kennedy sobre a vacina que levantaram mais preocupações sobre sua capacidade de ser confirmado.

Na sua conferência de imprensa na segunda-feira em Mar-a-Lago, quando lhe perguntaram se acredita que existe uma ligação entre as vacinas e o autismo, Trump disse: “Neste momento, temos algumas pessoas muito brilhantes a analisar o assunto”.

“Vamos tentar descobrir por que a taxa de autismo é tão maior do que era há 20, 25, 30 anos? E é tipo – é 100 vezes maior. Há algo errado e vamos tentar isso”, disse Trump.

Os especialistas dizem que, embora o autismo seja mais comum do que no passado, é provavelmente em grande parte devido ao aumento da consciência dos sinais, à melhor triagem e cobertura dos serviços e às mudanças nos critérios de diagnóstico.

Trump disse que jantou recentemente com executivos farmacêuticos, Kennedy, e seu escolhido para dirigir os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Dr. Ao defender Kennedy, Trump chamou-o de “um cara muito racional”.

Trump também reconheceu a importância da vacina contra a poliomielite, dizendo que conhecia pessoas afetadas pela doença que foi praticamente erradicada quando as vacinas foram desenvolvidas, e deu o nome ao desenvolvedor da vacina contra a poliomielite, Jonas Salk.

Esta história foi atualizada terça-feira com informações adicionais.

Manu Raju, Ali Main, Ted Barrett, Morgan Rimmer e Brenda Goodman da CNN contribuíram para este relatório.