Khabib Nurmagomedov quer que Ilia Topuria ganhe a chance pelo título dos leves do UFC e gosta que ele derrote Charles Oliveira

Khabib Nurmagomedov está bem com Ilia Topuria na disputa pelo título dos leves.

Ele só precisa ganhá-lo primeiro.

Topuria, atual campeão peso pena do UFC, recentemente provocou uma mudança para a divisão até 155 libras antes de esclarecer mais tarde que uma decisão sobre uma possível mudança de decisão ainda não foi tomada.

Em um segmento do Libra 4 libras podcast, Nurmagomedov falou com Henry Cejudo sobre a possibilidade de Topuria desafiar Islam Makhachev, amigo próximo de Nurmagomedov, pelo título dos leves no futuro.

“Acho que se ele subir e vencer alguém como Dustin Poirier ou Charles Oliveira, ele será o próximo, por que não?” Nurmagomedov disse. “Porque não há ninguém.”

Makhachev registrou três defesas do título dos leves desde que venceu ao derrotar Oliveira no UFC 280 em outubro de 2022. Ele está em uma sequência de 14 vitórias consecutivas. Sua defesa mais recente o viu finalizar Dustin Poirier, e ele também conquistou duas vitórias pelo título sobre o então rei dos penas Alexander Volkanovski.

O próximo passo de Makhachev é uma revanche contra Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311, no dia 18 de janeiro, em Los Angeles. Caso ele ultrapasse Tsarukyan novamente, Makhachev não terá novas opções de candidato ao primeiro lugar, e uma superluta com Topuria pode ser a solução.

Topuria manifestou interesse em uma luta pelo desafiante nº 1 com Oliveira, então ele está na mesma página que Nurmagomedov. Uma coisa que Nurmagomedov não quer ver é que Topuria simplesmente salte para a frente da fila.

“Sem lutar aos 155 anos, não, não concordo”, disse Nurmagomedov. “O Islã já deu chance [to a featherweight champion]as pessoas falam mal dele ter lutado duas vezes com o Volkanovski, mas o UFC empurra essa luta. Essa luta foi boa na primeira luta, mas por que o Islam tem que dar três chances para o campeão até 145 libras? Por que? Não é justo por 155 libras.

“Mas se [Topuria] subir e vencer alguém como Charles Oliveira? Claro. E você sabe o que eu acho? Acho que ele pode vencê-lo.”