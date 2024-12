Kron Gracie responde às críticas do confronto com Bryce Mitchell no card principal do UFC 310

Kron Gracie retorna ao octógono após 19 meses de folga neste sábado no card principal do UFC 310 contra Bryce Mitchell, com tanto o adversário quanto a colocação dos cards surpreendendo muita gente.

Gracie pretende quebrar uma seqüência de duas derrotas consecutivas ao enfrentar um dos 15 melhores pesos penas do UFC na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Em sua luta mais recente, Gracie perdeu por decisão desequilibrada para Charles Jourdain no UFC 288, em março de 2023. Gracie, de 36 anos, admite que seu desempenho não foi bom, mas isso gerou muitas reações negativas em relação ao seu luta com Mitchell no card principal em lutas como Movsar Evloev x Aljamain Sterling – luta na mesma divisão que pode produzir um desafiante ao título em 2025.

Para Gracie, a colocação da luta não foi decisão dele, mas ele deixa um recado para os fãs que estão insatisfeitos com a decisão do UFC.

“Acho engraçado porque as pessoas sempre têm algo a dizer”, disse Gracie ao MMA Fighting. “E é interessante que as pessoas que reclamariam de algo assim são provavelmente as pessoas que nem pagam pelo pay-per-view, estão transmitindo de graça. Você está roubando o pay-per-view e são eles que reclamam de onde é a luta. Se alguma coisa, [Sterling vs. Evloev is] uma luta gratuita para os fãs que eles poderão assistir mais cedo. Não vejo por que isso é tão importante, obviamente, porque realmente não me importo com esse tipo de situação.

“Mas acho que o posicionamento da luta não é o mais importante e não me importa onde estou no card. Quanto mais cedo, melhor, na verdade. Eu posso continuar com minha vida depois disso.”

Em sua primeira luta no UFC, o filho do veterano do PRIDE Rickson Gracie finalizou Alex Caceres no primeiro round do UFC na ESPN 1 em fevereiro de 2019. Gracie voltou oito meses depois contra o veterano Cub Swanson e perdeu por decisão unânime, antes de retornar para o Jourdain luta após um hiato de mais de três anos.

Agora ele enfrenta Mitchell, e na opinião de Gracie, se os fãs estão chateados por ele estar no card principal, é mais fácil vender com Mitchell sendo a outra metade da disputa.

“Obviamente o UFC sabe o que está fazendo e seu negócio é fazer lutas e matchmaking”, disse Gracie. “Então ninguém faz isso melhor do que eles. Tenho certeza de que eles não fizeram isso por maldade. Tenho certeza que isso é um negócio e é o que é, sabe? …

“Não fui eu que tomei essa decisão e Bryce também é um grande nome. Sempre tive Bryce em mente porque sempre pensei que ele era um adversário em potencial porque sabia que ele tinha um grande nome, então não vejo por que ele não estaria no card principal.

Após a derrota para Jourdain, Gracie divulgou um comunicado em suas histórias no Instagram discutindo por que a luta foi daquele jeito e por que ele não deu nenhum soco nos 15 minutos.

“Em uma vida inteira de luta, sempre foi uma luta até a morte”, escreveu Gracie. “Entendi a situação e estou disposto a me limitar, mesmo assim não dei socos por causa de maus conselhos e tentei agradar a comunidade do jiu-jitsu dois dias antes da minha luta. Na primeira luta da minha vida não dei um soco, voltando aos meus velhos hábitos.”

Gracie esperava voltar ao octógono mais cedo, mas diz que “a vida atrapalhou” e não deu mais detalhes. Mas indo para sua quarta aparição no octógono, Gracie está firme em retornar aos seus velhos hábitos escolares, que lhe trouxeram sucesso ao longo dos anos nos esportes de combate.

“Bem, aprendi essa lição imediatamente”, explicou Gracie. “Aprendi assim que a luta acabou. Eu sempre lutei, sempre fui meio meu [own] treinador principal e tomei minhas decisões e tudo correu bem. Em toda a minha vida, mesmo no jiu-jitsu, eu administrei meus próprios treinos de jiu-jitsu e no MMA, sempre tive pessoas ao meu redor me ajudando e me apoiando, mas no final das contas tomei minhas próprias decisões e isso meio que não era meu. decisão a tomar e eu paguei o preço.

“Gostaria de voltar a treinar e mostrar às pessoas um pouco das minhas habilidades antes, mas isso não aconteceu. Agora que estamos aqui, mais de um ano depois, estou feliz por poder mostrar minhas habilidades ao mundo e ver o que podemos fazer.”

Mitchell faz sua primeira aparição no octógono em 2024. Em sua luta mais recente, “Thug Nasty” recebeu um dos nocautes mais brutais e assustadores da história do UFC por um overhand de direita de Josh Emmett no UFC 296 em dezembro de 2023.

Gracie não viu a derrota por nocaute de Mitchell como um alerta, mas como mais um lembrete e aceitação de quão perigoso o jogo de luta pode ser. Independentemente do que aconteceu há um ano, Gracie está pronto para o jogo adversário no sábado.

“Sim, quero dizer, este é o negócio da luta, você pode estar pronto para esperar qualquer coisa”, disse Gracie. “Cresci com isso não como espectador, cresci com isso sendo uma realidade. Para meu pai e para meu avô e para mim, e para todos ao meu redor, sempre foi uma realidade de luta. Nunca é uma piada. Algumas pessoas pensam que eu também aceito [seriously] e quando isso acontece, o pessoal da mídia fica tipo, ‘Oh, por que você não está feliz e brincando sobre isso?’ Porque eu sei disso. Eu conheço a gravidade do jogo de luta, então não é uma surpresa para mim que isso aconteça e estou realmente ciente dessa situação. É por isso que nem sempre fico tão feliz em lutar.

“Mas Bryce é um adversário difícil. Ele é um cara top 15, é grappler, então talvez pudesse ser uma luta diferente dos trocadores que tenho lutado. Então veremos como ele aborda essa luta. Não sabemos se ele vai fugir ou se vai tentar me atacar, e acho que é uma boa luta.

“Acho que no geral quanto melhor a galera ficar, melhor vai ficar a luta, e isso pode ser bom ou ruim para mim, mas acho que isso vai criar uma luta melhor. Não para perseguir Jourdain nem nada, e eu tive um desempenho péssimo, mas ele simplesmente fugia. Ele estava com medo de mim. Então é como se alguém não estivesse disposto a lutar tanto quanto eu, seria uma luta difícil, não importa o que acontecesse.”