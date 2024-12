Kyle Shanahan faz sua opinião sobre o protesto das mídias sociais de Deebo Samuel muito alto e claro

O técnico do San Francisco 49ers, Kyle Shanahan E não uma distração para a equipe. Isso ocorre depois que Samuel compartilhou uma postagem de mídia social enigmática expressando sua insatisfação com seu papel na ofensa.

O post, que dizia “Não está lutando de tudo simplesmente não pegando a bola !!!!!!!“Acompanhado por um emoji encolhido, provocou discussões sobre sua produção e envolvimento no plano de jogo dos 49ers, particularmente em meio ao desempenho do quarterback Brock Purdy e as lutas da lesão da equipe.

O feedback da comunidade sobre o post apontou que Samuel esteve ativamente envolvido no crime. Uma nota declarada, “Deebo é atualmente o terceiro dos 49ers em alvos e atualmente recebe mais toques por jogo do que [any] jogador não RB. Deebo também lidera a equipe em Drops nesta temporada. “Apesar de seu envolvimento, os números de Samuel foram menos explosivos em comparação com as temporadas anteriores.

Com 553 jardas recebidas em 40 capturas e 92 jardas de corrida em 32 carregamentos, Ele marcou dois touchdowns nesta temporada. Isso contrasta com seu desempenho estelar de 2022 quando ele acumulou 1.770 jardas no total e 14 touchdowns, o que lhe rendeu três anos, Extensão de contrato de US $ 73,5 milhões.

Shanahan tranquiliza a unidade da equipe

Shanahan reconheceu as frustrações de Samuel, mas garantiu que não há tensão persistente. “Deebo e eu conversamos todos os dias, então eu entendo Deebo dizendo que“Shanahan disse”.Deebo quer nos ajudar, e a única maneira de nos ajudar é pegar a bola mais. E gostaríamos de levar isso a ele mais. E continuaremos trabalhando nisso. ”

Ele também observou que, embora as mídias sociais possam ampliar essas situações, isso não causou interrupções na equipe. “Sempre adoraríamos que as coisas permanecessem internamente. Provavelmente é por isso que eu não mexi nas mídias sociais“Shanahan acrescentou”.É uma distração em nosso prédio? Não. “

Atualmente, Samuel ocupa o terceiro lugar na equipe, com toques, com uma média de 6,0 por jogo, liderando todas as costas não executadas. No entanto, Ele também lidera os 49ers em gotas nesta temporadavinculando as sextas quedas na NFL com cinco. Apesar desses desafios, Shanahan e a equipe continuam comprometidos em encontrar maneiras de utilizar melhor os talentos de Samuel.

Quando perguntado sobre seu post durante uma conferência de imprensa, Samuel afirmou simplesmente, “Você lê o que lê. Eu estava frustrado, com certezaOs 49ers continuam a se preparar para a próxima partida da NFC West contra o Los Angeles Rams.