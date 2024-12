Kylie e Jason Kelce criticados por trolls por causa da aparência de seus filhos: ‘Será que eu os criei?’

Kylie Kelce, esposa do ex-pivô dos Eagles, Jason Kelce, não está se contendo. Recém-saído do anúncio de sua quarta gravidez, ela está tomando uma posição ousada contra os trolls da internet que comentam sobre a semelhança de seus filhos com o pai. Em um vídeo sincero no Instagram, Kylie falou sobre como esses comentários a afetaram, entregando humor e honestidade que os fãs não se cansam.

Kylie aborda comentários virais

Depois de compartilhar a notícia da gravidez, Kylie foi inundada com respostas, mas um comentário atingiu os nervos e provocou uma resposta hilariante. Uma fã brincou sobre suas filhas se parecerem com Jasonsugerindo que Kylie precisava “trazer seus genes” para esta gravidez. A mãe de três filhos não perdeu o ritmo em sua resposta.

“Temos muita sorte que meu marido faz garotas lindas”, disse Kylie, acrescentando com uma risada: “Quando você olha a foto do bebê de Wyatt ao lado da de Jason, parece que o clonamos.‘ Ela até brincou que a semelhança de Wyatt com Jason era tão estranha que, ‘se eu mesmo não a tivesse expulsado, não acreditaria que tive qualquer participação em criá-la’.

A trollagem não parou por aí. Kylie admitiu que a internet agora insiste em sua segunda filha, Ellie, parece mais com o irmão de JasonTravis Kelce – uma comparação que Kylie não acha divertida. “Eu era loira. Tinha uma covinha. Sinto como se Ellie pudesse se passar por parecida com a mãe”, ela argumentou.

No entanto, ela está aceitando os comentários com calma, brincando, “Acredite em mim, estou tentando desesperadamente fazer um filho que tenha alguma semelhança comigo.”

A grande jogada de Kylie

Mas Kylie não está apenas batendo palmas – ela está subindo de nível. Antes de revelar sua gravidez, ela anunciou seu novo podcastNot Gonna Lie With Kylie Kelce, onde ela promete ser crua e sem filtros.

“Em Not Gonna Lie, você ouvirá minhas opiniões brutalmente honestas sobre a maternidade. Não vou parar de xingar na frente dos meus filhos. Meus filhos ouvem palavrões diariamente”, ela brincou. Além da maternidade, ela abordará temas importantes em entretenimento, tendências de mídia social e muito mais, apresentando uma lista de convidados interessantes.

Com seu quarto filho a caminho e um podcast crescente, Kylie está consolidando seu lugar como mais do que apenas uma esposa da NFL. Sua visão compreensível sobre a maternidade e sua abordagem sem remorso da vida estão atraindo fãs como nunca antes. Esteja ela abordando trolls ou mergulhando em histórias de entretenimento viral, Kylie Kelce é uma força a ser reconhecida – e isso é apenas o começo.